T-Mobile dá zákazníkům HBO GO na měsíc zdarma, pak za zvýhodněnou cenu

Fotografie: hbogo.cz

Mimořádnou nabídku T-Mobile oznámil formou tiskové zprávy pro své tarifní zákazníky. Kdo si u největšího tuzemského mobilního operátora pořídí k hlasovému paušálu HBO GO, získá jej na prvních 30 dnů zcela zdarma. Poté si může předplatné zrušit, nebo v něm pokračovat za speciální zvýhodněnou cenu. Stačí si jen balíček aktivovat od 20. dubna do 31. května. Nabídka platí pro domácnosti a drobné podnikatele. Filmové trháky a seriály si tak mohou všichni užít v pohodlí a bezpečí domova.

Diváci tráví u televizního vysílání, a to nejen zpravodajství, v posledních týdnech stále více času. Například sledovanost T-Mobile televize vzrostla v nouzovém stavu o 17 % oproti období před koronavirovou nákazou. O desetinu více času ale věnují diváci i tzv. nelineárnímu vysílání. „Lidé si chtějí sami rozhodovat o tom, co a kdy budou sledovat. Proto jsme naše portfolio TV služeb rozšířili právě o HBO GO,“ říká Zdeněk Spurný, manažer služeb pro domácnosti T-Mobile, a doplňuje: „Šíře nabídky HBO i co do obsahu s českým dabingem patří k tomu nejlepšímu na tuzemském trhu a chceme ji našim tarifním zákazníkům, obzvlášť když tráví mnohem více času doma, nabídnout za mimořádně atraktivní cenu.“

Pouze u T-Mobile získají zákazníci s hlasovým tarifem (domácnosti a drobní podnikatelé) HBO GO na prvních 30 dnů zcela zdarma. Stačí si balíček aktivovat od 20. dubna do 31. května. Po skončení bezplatného období jej budou moci díle využívat za zvýhodněnou cenu 111 Kč měsíčně místo původních 129 Kč – více o nabídce t-mobile.cz/hbogo.

HBO GO si uživatel aktivuje ve třech snadných krocích. V samoobsluze Můj T-Mobile, ať už na webu nebo mobilní aplikaci, si stačí po přihlášení aktivovat balíček plný skvělých filmů, seriálů i dokumentů. Obratem pak obdrží zákaznické číslo a zhruba do 60 minut si může zaregistrovat svůj účet na webu HBO GO. Pokud zákazník v minulosti sledoval HBO GO, může použít stejnou e-mailovou adresu, není potřeba registrace s novým e-mailem. Na blížící se konec 30denního období zdarma upozorní T-Mobile své zákazníky SMS nebo e-mailem. Každý uživatel se pak může rozhodnout, zda chce HBO GO dále sledovat, nebo si balíček deaktivovat. Částka za předplatné bude zahrnuta v měsíčním vyúčtování.

Prémiová videopůjčovna HBO GO nabízí ty největší seriálové pecky a filmové trháky. Fanoušci WestWorld, Hry o trůny, Sedmilhářek, Až po uši, Příběhu služebnice, Temného případu rádi potvrdí. Celkem v ní na diváky čeká více než 7 500 dílů seriálů, nejen zahraničních, a více než 800 filmů, dokumentů a dětských pořadů. Vše je česky a nabídka se průběžně obohacuje o další novinky. Nechybí navíc ani bonusové pořady z originální produkce HBO.

