Surfovat budeme i v oblacích. Evropu čeká reforma používání telefonů během letu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Během cestování letadlem patří kromě spánku, čtení knihy či poslechu hudby mezi oblíbené kratochvíle především používání chytrého telefonu, který dokáže uživateli zprostředkovat virtuální knihovnu plnou hudby, knih, ale třeba také filmů či her. Až doposud přitom platilo, že před vzletem jsou pasažéři vyzvání k přepnutí svých zařízení (nutně nejen smartphonů, ale i třeba i tabletů či notebooků) do tzv. letového režimu, který deaktivuje mobilní konektivitu, jež by mohla potenciálně ohrožovat bezpečnost letu. Vše se ale má změnit.

Posádka letadla využívá frekvence v rozsahu 4,2 až 4,4 GHz.

Na stránkách Evropské komise digital-strategy.ec.europa.eu, na které jako první odkázal The Verge, si můžeme všimnout nové „strategie“, která bude používání mobilního/datového připojení v letadlech nakloněná. Kromě moderního 5G by dokonce měla být vyhrazena určitá pásma i pro předchozí mobilní technologie, i když v tomto ohledu prozatím žádné konkrétní informace nepadly. Spojení s operátorem má pak zajistit speciální „přemosťovací“ stanice, která se připojí k pozemní telekomunikační síti skrze satelit, a zprostředkuje tak možnost telefonních hovorů, posílání zpráv a samozřejmě i klasického surfování díky přenosu dat.

Thierry Breton vystupující v pozici osoby zodpovědné za fungování tržního prostředí v rámci EU konkrétně doufá, že: „5G přinese inovativní služby pro pasažéry a příležitosti k růstu pro evropské společnosti. Nebesa již nadále nebudou limitem s ohledem na možnosti spojení za využití superrychlé konektivity. “

Očekává se, že z používání 5G během letu nevzejdou žádná bezpečností rizika, neboť 5G využívá jiné frekvence než ty určené pro komunikaci mezi posádkou letadla s dispečerem a dalšími účastníky letového provozu. Zatímco smartphony (a jiná kompatibilní elektronika) využívají 5 GHz, posádka letadla využívá frekvence v rozsahu 4,2 až 4,4 GHz, uvádí telegraph.co.uk.