Samsung si plácl s GSMA, povolí VoLTE ve výchozím stavu od Androidu 15

GSMA (Asociace mobilních operátorů) dnes oznámila strategické partnerství se společností Samsung Electronics. Jeho cílem je vylepšit kvalitu hlasových hovorů a konektivitu přes sítě 4G a 5G tím, že bude technologie VoLTE (Voice over LTE) ve výchozím stavu aktivována pro všechna zařízení Samsung s Androidem 15 a novějším.

GSMA and @Samsung partner to enhance voice call quality and connectivity over 4G and 5G networks by enabling #VoLTE (Voice over LTE) by default on devices running Android 15 or later ✔️



