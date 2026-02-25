Super výkonné mobily? Poco příští týden představí řadu X8 Pro

Klíčové novinky svého portfolia hodlá představit Poco, které o nich již informuje na sociálních sítích. Jmenovitě má jít o řadu Poco X8 Pro, což dává tušit, že se dočkáme minimálně dvou modelů. Výrobce vše podtrhuje sloganem „Speed to max“, který jednak dává tušit osazení skutečně výkonnými procesory, jednak přiživuje spekulace o tom, že jeden z modelů by mohl mít přídomek Max. Mohli bychom se tudíž dočkat představení Poca X8 Pro a Poca X8 Pro Max.
Výrobce již stihl i minimálně jednu novinku ukázat, a to v bílé a černé barevné variantě. Vidět můžeme oválný a vertikálně orientovaný foto modul, ve kterém jsou dva objektivy. Potvrzuje se, že i tentokrát budou zřejmě fotografie spíše na straně zájmu Poca. Kromě výkonu mají obě novinky nabídnout i silné baterie. Spekuluje se o kapacitě 6 500 mAh u modelu X8 Pro a 8 500 mAh u X8 Pro Max.
Představení klíčových novinek s logem Poco proběhne už příští týden, konkrétně v úterý 17. března od 13:00 hodin. Právě v daný moment se dozvíme, kolik novinek si pro nás Poco přichystalo.