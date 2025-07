Samsung Galaxy S25 Edge v redakci: ultratenký krasavec s vlajkovou výbavou?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung Galaxy S25 Edge je se svými 5,8 milimetry v pase aktuálně nejtenčím smartphonem, který si můžete na našem trhu pořídit. Oficiálně jej zde sice výrobce nenabízí, přesto jej sem někteří prodejci dovážejí, a pokud máte rádi „exotiku“, může být váš za velmi příznivou cenu. Například Mobil Pohotovost jej nyní nabízí za pouhých 19 590 Kč v provedení s 256GB úložištěm. Specifikacemi se přitom ve většině ohledů jedná, navzdory tenkému tělu, o plnotučnou vlajkovou loď. Namátkou se sluší zmínit například čipset Snapdragon 8 Elite, 6,7" LTPO AMOLED 2X panel s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a tenkými rámečky či 200Mpx fotoaparát, který známe z modelu Galaxy S25 Ultra. Jaké jsou naše první dojmy?

Za zapůjčení Samsung Galaxy S25 Edge děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod mp.cz, kde si smartphone můžete zakoupit.

Až návykově tenký a lehký

Novinka dorazila v ekologické kompaktní krabičce, kde se nachází kromě telefonu USB-C/USB-C kabel, nutné manuály a také nástroj na vytažení slotu pro SIM. Navzdory stavu zánovní je přitom novinka u Mobil Pohotovosti dodávána s kompletní 24měsíční zárukou. Ihned po rozbalení na čerstvé majitele dýchne pochopitelně samotná konstrukce o úctyhodné tloušťce, která je však velmi návyková, stejně jako hmotnost 163 gramů. Štíhlé tělo a nízkou hmotnost oceníte nejen z estetického hlediska, ale také při nošení telefonu v kapse na těle či jednoduše při používání. Rozhodně se není třeba obávat toho, že by konstrukce nějakým způsobem řezala do dlaně či byla jinak nepříjemná, a to ani při delším používání. Stejně tak není třeba mít obavy z odolnosti, telefon působí skutečně robustně a nevykazuje nejmenší náznak toho, že by se mohl ohnout.

Konstrukce Galaxy S25 Edge je jedním slovem návyková a ocenit ji mohou i ti, kteří vyloženě po ultratenkém smartphonu neprahnou, neboť bude mít novinka i s nasazeným robustním pouzdrem stále relativně tenké tělo, což už o mnoha telefonech standardní tloušťky tvrdit nelze. Hmotnost je navíc extrémně dobře rozložená a velmi rychle si zvyknete i na záda, kde najdeme pouze dva snímače: již zmíněný 200Mpx senzor z modelu Ultra a ultraširokoúhlý objektiv, který známe z modelů Galaxy S25 a S25+, avšak tentokrát s automatickým ostřením.

Prémiovosti tohoto zařízení s cenovkou pod 20 tisíc Kč napomáhá nepochybně také integrace ultrazvukové čtečky otisků prstů, která je velmi rychlá, přesná a poradí si i s vlhkými či mokrými prsty. Škoda jen, že se výrobce nerozhodl pro nasazení stejného skla jako u Galaxy S25 Ultra, alespoň však použil nový typ s označením Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

S ohledem na cenu (která je na mp.cz u 512GB provedení pouze o 1 000 Kč vyšší!), lze již před vydáním klasické recenze tvrdit, že zde máme čest s jedním z nejzajímavěji vybavených smartphonů v daném cenovém segmentu. Ohledně baterie pak předpokládáme přibližně jednodenní výdrž na plné nabití. Jak známo, Samsung umí poměrně dobře pracovat i s menšími bateriemi a nabídnout srovnatelnou výdrž s konkurencí vybavenou většími články. Do komentářů můžete vkládat veškeré dotazy k Galaxy S25 Edge, na který připravujeme fotočlánek, recenzi a další obsah.