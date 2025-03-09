Startuje veletrh IFA 2025. Na jaké novinky se můžeme těšit?

Po roce se opět přiblížil berlínský veletrh IFA, na kterém již tradičně nebude chybět několik předních výrobců a samozřejmě ani redakce mobilenet.cz, která vám bude zprostředkovávat čerstvé novinky přímo z německé metropole. Veletrh se koná od 5. do 9. září, avšak některé novinky a tiskové konference proběhnou již o den dříve. Na co konkrétně se můžeme podle nejrůznějších úniku a informací od samotných výrobců těšit?
Úvodem je potřeba říci, že berlínský veletrh již dávno není místem, kde by zejména výrobci mobilních telefonů představovali své klíčové novinky. Přesto mohou být k vidění nové přístroje, které výrobci hodlají prezentovat na vlastních akcích časově blízce právě veletrhu IFA.
TCL
Novinky má pro veletrh IFA tradičně připravené čínské TCL. Pravděpodobně půjde o mobilní telefony s displeji NXTPAPER, které jsou šetrné k očím a dokáží se proměnit i na černobílé podání blízké čtečkám elektronických knih. Vyloučeny nejsou novinky z řad tabletů nebo chytrých hodinek a uvidíme, čím nás TCL překvapí.
Samsung
Jihokorejský výrobce na veletrhu IFA bude prezentovat produkty napříč různými segmenty, avšak telefony či tablety hlavní roli hrát zřejmě nebudou. Důvod je vcelku nasnadě, 4. září Samsung pořádá virtuální představovací akci, kde představí zřejmě model Galaxy S25 FE a také nové tablety. Právě tyto novinky však v Berlíně již mohou být k vidění.
Další výrobci
Z dalších tradičních výrobců, kteří prezentují mobilní novinky, se na veletrhu objeví například Acer, ASUS nebo Lenovo. Tato trojice se zaměřuje převážně na notebooky a tablety. Chybět nebudou ani menší značky, typickým příkladem je Doogee, které nás opět může překvapit zajímavými mobily.
Kromě samotných zařízení je IFA i místem, kde často a rádi své novinky prezentují různí výrobci příslušenství a doplňků k mobilním telefonům. Výjimkou nejsou ani nadějné a zajímavé start-upy.