Samsung překvapil majitele Galaxy S7 a S8 nečekanou záplatou

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung patří mezi ty, kteří svým telefonům s Androidem věnují náležitou péči z hlediska uvolňování aktualizací. Co se jeho vlajkových produktů týče, obvykle pro ně slibuje 3 až 5 let podpory, nejprve nové verze Androidu, později pravidelné měsíční aktualizace a nakonec ty čtvrtletní. Podpora modelu Samsung Galaxy S8 tak skončila v roce 2021. Proto je pro mnoho uživatelů překvapením, když jim telefon začal nabízet aktualizaci s označením G95xFXXUCDVG4. Aktualizační nástroj ožil dokonce i u o rok staršího Galaxy S7, kam zase míří G93xFXXU8EVG3. V obou dvou případech je popis aktualizace velmi strohý a lze z něj vyčíst jen to, že opravuje nějaký problém s GPS.

Záplata je relativně malá a řeší jen jeden konkrétní problém s GPS.

Problém to však asi bude vážnějšího rázu, protože jak píše galaxyclub.nl, podobná záplata dorazila mimo obvyklý čtvrtletní harmonogram i na přístroje z rodiny S10 a údajně má dorazit i na starší S9 a dokonce i řadu S6 z roku 2015. Záplata se údajně dostane i na další telefony nižších řad. To ukazuje, že tak Samsung může řešit poměrně závažný problém – o to více pak potěší, že při tom nehodil majitele starších telefonů přes palubu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S7 Rozměry 142,4 × 69,6 × 7,9 mm , 152 g Displej Super AMOLED, 5,1" (2 560 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 8 Octa 8890 , 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 32 GB / 64 GB , microSDXC Akumulátor 3 000 mAh , doba nabíjení: 1:35 hodin Kč