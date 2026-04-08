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Spotify překonalo hranici 300 milionů platících uživatelů

Marek Vacovský
Spotify překonalo hranici 300 milionů platících uživatelů
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Švédský gigant Spotify se stal vůbec první audiostreamingovou platformou na světě, která dosáhla hranice 300 milionů platících předplatitelů
  • Celkový počet měsíčně aktivních uživatelů vzrostl o 12 procent na 777 milionů

Lídr na poli audiostreamingu, společnost Spotify (viz newsroom.spotify.com), si připisuje další významné prvenství. Jako první platforma ve svém oboru totiž pokořila hranici 300 milionů předplatitelů, a to i přestože společnost plošně zdražovala prémiové plány.

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Alex Norström, Co-CEO Spotify, uvedl „Dosáhli jsme měřítka, k němuž se v historii přiblížilo jen málokterá společnost, máme zdravý a neustále se rozvíjející byznys a příležitosti, které jsme jako jediní schopni využít. Spotify provází lidi celým jejich dnem – při cestování do práce, cvičení, studiu, hraní her, u večeře i při spánku. V našem rozsahu jde o ojedinělý jev... Naše pozice nám dává tak široký prostor pro příležitosti, jak široký si ho přejí mít sami uživatelé.

Podle nejnovějších hospodářských výsledků vzrostl počet prémiových předplatitelů meziročně o 9 procent. Vedle platících zákazníků však výrazně posílila i celková uživatelská základna. Počet měsíčně aktivních uživatelů, do kterého se započítávají i posluchači využívající bezplatnou verzi podporovanou reklamou, dosáhl 777 milionů. To představuje 12procentní skok oproti stejnému období v minulém roce.

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Gustav Söderström, Co-CEO Spotify, dodal: „Investor Day popsal, kam podle nás Spotify v budoucnu směřuje. Toto čtvrtletí ukázalo, že tuto budoucnost již budujeme: lepší vývoj, rychlejší uvádění novinek, nové produkty a nové způsoby, jak mohou uživatelé službu využívat. Jsme stále na samém počátku toho, co je možné, a i nadále budeme držet vysokou laťku pro investice... Náš úkol zůstává stejný: porozumět technologiím včas a do hloubky a proměnit je v něco, co si lidé zamilují. A tím vytvářet hodnotu pro naše podílníky.

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Výsledky Spotify za 2. čtvrtletí letošního roku v kostce:


  • Prémioví předplatitelé: vzrostli meziročně o 9 % na 300 milionů
  • Měsíčně aktivní uživatelé: vzrostli meziročně o 12 % na 777 milionů
  • Celkové příjmy: vzrostly meziročně o 14 %na 4,8 miliardy eur
  • Hrubá marže: se meziročně zlepšila na 33,4 %
  • Provozní zisk: dosáhl 655 milionů eur
newsroom.spotify.com, ,
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