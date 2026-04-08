Spotify překonalo hranici 300 milionů platících uživatelů

Lídr na poli audiostreamingu, společnost Spotify (viz newsroom.spotify.com), si připisuje další významné prvenství. Jako první platforma ve svém oboru totiž pokořila hranici 300 milionů předplatitelů, a to i přestože společnost plošně zdražovala prémiové plány.
Alex Norström, Co-CEO Spotify, uvedl „Dosáhli jsme měřítka, k němuž se v historii přiblížilo jen málokterá společnost, máme zdravý a neustále se rozvíjející byznys a příležitosti, které jsme jako jediní schopni využít. Spotify provází lidi celým jejich dnem – při cestování do práce, cvičení, studiu, hraní her, u večeře i při spánku. V našem rozsahu jde o ojedinělý jev... Naše pozice nám dává tak široký prostor pro příležitosti, jak široký si ho přejí mít sami uživatelé.“
Podle nejnovějších hospodářských výsledků vzrostl počet prémiových předplatitelů meziročně o 9 procent. Vedle platících zákazníků však výrazně posílila i celková uživatelská základna. Počet měsíčně aktivních uživatelů, do kterého se započítávají i posluchači využívající bezplatnou verzi podporovanou reklamou, dosáhl 777 milionů. To představuje 12procentní skok oproti stejnému období v minulém roce.
Gustav Söderström, Co-CEO Spotify, dodal: „Investor Day popsal, kam podle nás Spotify v budoucnu směřuje. Toto čtvrtletí ukázalo, že tuto budoucnost již budujeme: lepší vývoj, rychlejší uvádění novinek, nové produkty a nové způsoby, jak mohou uživatelé službu využívat. Jsme stále na samém počátku toho, co je možné, a i nadále budeme držet vysokou laťku pro investice... Náš úkol zůstává stejný: porozumět technologiím včas a do hloubky a proměnit je v něco, co si lidé zamilují. A tím vytvářet hodnotu pro naše podílníky.“
Výsledky Spotify za 2. čtvrtletí letošního roku v kostce:
- Prémioví předplatitelé: vzrostli meziročně o 9 % na 300 milionů
- Měsíčně aktivní uživatelé: vzrostli meziročně o 12 % na 777 milionů
- Celkové příjmy: vzrostly meziročně o 14 %na 4,8 miliardy eur
- Hrubá marže: se meziročně zlepšila na 33,4 %
- Provozní zisk: dosáhl 655 milionů eur