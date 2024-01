Telefony střední třídy by mohl čekat obrovský nárůst výkonu díky Qualcommu

Fotografie: Qualcomm

Podle serveru androidauthority.com, který citoval známého leakstera z čínské sociální sítě Weibo, by mohl příští připravovaný procesor Snapdragon 7 Plus (pravděpodobně Snapdragon 7 Plus Gen 3) přinést obrovský nárůst výkonu pro telefony střední třídy. Nicméně není to až tak velkým překvapením, jak by se mohlo zdát, protože už loni představený Snapdragon 7 Plus Gen 2, o němž si můžete více přečíst v tomto článku, přinesl novinky v podobném duchu, neboť obsahoval stejná procesorová jádra jako Snapdragon 8 Plus Gen 1 z roku 2022.

Next-gen Snapdragon 7 Plus might adopt the Snapdragon 8 Gen 3’s architecture, bringing more power to mid-range smartphones. https://t.co/JKDfHRte2x — PhoneArena (@PhoneArena) January 16, 2024

Podle výše uvedeného zdroje by měl příští procesor Snapdragon 7 Plus (pravděpodobně Snapdragon 7 Plus Gen 3) využít čipovou sadu se stejnou architekturou, jakou využívá Snapdragon 8 Gen 3, který můžete vidět ve vlajkových telefonech pro letošní rok, jako je například Xiaomi 14, OnePlus 12 a další.

Snapdragon 8 Gen 3 přitom představuje to nejlepší co aktuálně nejslavnější výrobce procesorů pro mobilní telefony dnes umí. Čipová sada se opírá o procesorovou jednotku s osmi jádry, která se skládá z jádra Cortex-X4, 5 jader Cortex-A720 a dvou jader Cortex-A520. Dá se tak odhadovat, že Snapdragon 7 Plus Gen 3 by mohl převzít stejná procesorová jádra, ale stejně jako loni pravděpodobně omezí jejich frekvenci. Loňský Snapdragon 7 Plus Gen 2 totiž nabízel ve srovnání s řadou Snapdragon 8 Gen 1 nižší taktovací frekvence CPU, nižší výkon GPU + omezení v několika dalších oblastech.

Uvidíme také, zda bude Snapdragon 7 Plus Gen 3 úspěšnější i z ohledu rozšířenosti. Snapdragon 7 Plus Gen 2 se totiž i přes velký potenciál neobjevil v až tak velkém počtu zařízení – jmenovat lze například Poco F5, případně připravované mobily Samsung Galaxy A76 a Motorola Moto G55.