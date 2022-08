Nic než krásné snímky? Podívejte se, jak kvalitně fotí Nothing Phone (1)

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

To, že je Nothing Phone (1) nejlepším fotomobilem tohoto výrobce, je vzhledem k tomu, že se jedná prozatím o jediný smartphone značky Nothing, vcelku jasné, jak se ale z hlediska kvality pořízených snímků a samotné fotoaplikace povedl? Vyplatilo se Nothing vsadit raději na kvalitu než počet fotoaparátů, jak během představení zaznělo?

Dvakrát a dost

Zadní stranu obývá kromě stylových LED pásků také dvojice 50Mpx fotoaparátů, a to fotosenzor Sony IMX 766 (hlavní snímač) a Samsung JN1 (ultraširokoúhlý objektiv), jejichž specifikace si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Oba senzory Nothing považuje za kvalitní, osvědčené snímače, které nezklamou, s čímž lze vesměs souhlasit.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 16 Mpx Světelnost f/1.88 f/2.2 f/2.45 Velikost senzoru 1/1.56" 1/2.76" 1/3.1" Velikost pixelů 1,0 µm 0,64 µm 1,0 µm Typ ostření PDAF PDAF pevné Optická stabilizace ano ne ne Ohnisková vzdálenost/rozsah 24 mm 14 mm 24 mm

Fotoaplikace je pak „čistá“ podobně jako prostředí samotného telefonu. Konkrétně zde najdeme možnost natáčet zpomalená videa, maximálně ve 120 FPS ve Full HD, záznam klasického videa (maximálně ve 4K ve 30 FPS), pořizování klasických fotografií, portrét a položku více. Pod ní najdeme možnost aktivovat časosběr (v kvalitě 1080p nebo 720p), panorama, makro (s ostřením od 4cm) a expert. Posledně zmíněný režim pak umožňuje korekci ISO, vyvážení bílé, zaostření, rychlosti závěrky a regulaci expozice, přičemž je možné fotit i do RAW.

Fotoaplikace má své mouchy

Aplikace je vcelku svižná, samotné přepínání mezi ultraširokoúhlým a hlavním snímačem však občas doprovází menší prodleva a párkrát se mi také stalo, že nebylo možné ihned pohotově přepínat jednotlivé režimy, případně se režim změnil s prodlevou po provedeném gestu. Noční režim pak rozpoznáte v podobě nakousnutého měsíce, který se automaticky objeví při focení tmavší scény. Nikde v nastavení jej nenajdete. Nothing si zaslouží pochvalu za logicky umístěné přepínače objektivů v blízkosti spouště, které se přetáčí podle orientace telefonu. Dojmy pochází z testování s nejnovější (červencovou) aktualizací.