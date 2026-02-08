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Novinka pro uživatele Mapy.com. Trasy lze nyní měnit tahy po displeji

Marek Vacovský
Novinka pro uživatele Mapy.com. Trasy lze nyní měnit tahy po displeji
Fotografie: Mapy.com
  • Nová funkce PRO plánovač umožňuje úpravu tras jednoduchým kreslením prstem, a to pro pěší turistiku, cyklistiku i jízdu autem
  • Uživatelé mohou snadno prodlužovat či zkracovat cesty nebo přidávat odbočky k vyhlídkám, přičemž nechtěné úpravy lze vracet tlačítky zpět a vpřed
  • Pokročilý nástroj je k dispozici v rámci prémiového předplatného, bezplatně si jej lze vyzkoušet na pěti trasách

Mapy.com přichází s dalším vylepšením (viz blog.seznam.cz) – nová funkce PRO plánovač přináší zásadní zjednodušení při úpravě tras na dotykových obrazovkách. Uživatelé totiž díky ní už nemusí zdlouhavě vyhledávat a posouvat jednotlivé průjezdní body – novou cestu stačí jednoduše nakreslit prstem přímo do mapového podkladu.


Nástroj je navíc navržen pro široké spektrum aktivit – rychlou úpravu tras využijí jak pěší turisté a cyklisté při plánování výletů v přírodě, tak řidiči automobilů na silnicích. Funkce v praxi ulehčuje běžné situace, kdy si uživatel přeje trasu operativně prodloužit, zkrátit nebo do nejbližšího itineráře zahrnout zacházku k nedaleké vyhlídce či jiné atraktivitě v okolí. PRO plánovač totiž dokáže správně interpretovat nakreslené čáry pro různé druhy dopravy a okamžitě je přizpůsobit reálné síti turistických tras, cyklostezek i silnic.

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Při úpravách se navíc uživatelé nemusí obávat chyb – součástí rozhraní jsou nově také tlačítka zpět a vpřed, která umožňují plynulé procházení mezi jednotlivými kroky a návrat k předchozím verzím trasy, pokud provedená změna vyhodnocenému profilu nevyhovuje.

Dostupné pro Premium, k vyzkoušení i zdarma

Funkce PRO plánovač je plně integrována do placeného balíčku Mapy.com Premium. Uživatelé bez předplatného si nicméně mohou novou funkci zdarma otestovat na pěti různých trasách.

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