Novinka pro uživatele Mapy.com. Trasy lze nyní měnit tahy po displeji

Mapy.com přichází s dalším vylepšením (viz blog.seznam.cz) – nová funkce PRO plánovač přináší zásadní zjednodušení při úpravě tras na dotykových obrazovkách. Uživatelé totiž díky ní už nemusí zdlouhavě vyhledávat a posouvat jednotlivé průjezdní body – novou cestu stačí jednoduše nakreslit prstem přímo do mapového podkladu.
Nástroj je navíc navržen pro široké spektrum aktivit – rychlou úpravu tras využijí jak pěší turisté a cyklisté při plánování výletů v přírodě, tak řidiči automobilů na silnicích. Funkce v praxi ulehčuje běžné situace, kdy si uživatel přeje trasu operativně prodloužit, zkrátit nebo do nejbližšího itineráře zahrnout zacházku k nedaleké vyhlídce či jiné atraktivitě v okolí. PRO plánovač totiž dokáže správně interpretovat nakreslené čáry pro různé druhy dopravy a okamžitě je přizpůsobit reálné síti turistických tras, cyklostezek i silnic.
Při úpravách se navíc uživatelé nemusí obávat chyb – součástí rozhraní jsou nově také tlačítka zpět a vpřed, která umožňují plynulé procházení mezi jednotlivými kroky a návrat k předchozím verzím trasy, pokud provedená změna vyhodnocenému profilu nevyhovuje.
Dostupné pro Premium, k vyzkoušení i zdarma
Funkce PRO plánovač je plně integrována do placeného balíčku Mapy.com Premium. Uživatelé bez předplatného si nicméně mohou novou funkci zdarma otestovat na pěti různých trasách.