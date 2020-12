Seznam.cz požaduje od Googlu náhradu škody více než 9 miliard Kč

„Na základě rozhodnutí Evropské komise z roku 2018, které potvrdilo, že se společnost Google dopustila porušení předpisů Evropské unie na ochranu hospodářské soutěže, nyní žádáme náhradu škody, která nám vznikla při snahách o rozšiřování našich aplikací a služeb na mobilní zařízení s operačním systémem Android,“ vysvětluje místopředseda představenstva Seznam.cz Pavel Zima a dodává, že částka 9,072 miliard korun, kterou si nyní firma nárokuje, byla pro období let 2011 až 2018 odhadnuta zahraničními ekonomickými znalci.

Bude to náročný, ale jinou cestu nevidím. Budeme bojovat o náhradu škody za to jak nám Google sofistikovaně bránil dostat naše aplikace a služby do systému Android. @seznam_cz https://t.co/N97xE8isMt