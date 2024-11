Pokud nemáte rádi „ucpané zvukovody“, ale přesto rádi posloucháte hudbu či podcasty, obvykle sáhnete po peckách. Co ale dělat, když ani ty nesedí dokonale, nebo máte stále pocit, že jste od okolí příliš odstřiženi? Řešením jsou TWS open-ear sluchátka jako Sony LinkBuds Open.

Všimli jste si? V posledních několika měsících se výrazně rozšiřuje nabídka open-ear TWS sluchátek, tedy těch, která se vám nesnaží „zacpat“ zvukovody, ale naopak se snaží, abyste co nejvíce zůstali v kontaktu s okolním světem. Má to svůj důvod – každou chvíli ve zprávách slyšíme o neštěstí, kdy MHD srazila chodce, protože nevěnoval pozornost svému okolí. A právě tomu chtějí Sony LinkBuds Open předejít

Open-ear sluchátka ale nejsou vhodná jen pro chodce ve velkých městech. Jsou ideální i pro ty, kteří nemají oblibu ve špuntech a pecky jim z nějakého důvodu nevyhovují. Sony LinkBuds Open přitom přímo navazují na LinkBuds a chtějí dokázat, že i open-ear TWS od Sony mají na trhu své zasloužené místo.

Technické parametry Sony LinkBuds WF-L910

Hmotnost (sluchátko/pouzdro) 5,1/30,6 g Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky SBC, AAC, LC3 Výdrž (dle výrobce) 8 h sluchátka + 14 h pouzdro Napájecí konektor pouzdra USB-C Rychlonabíjení 3 min = 1 h poslechu Bezdrátové nabíjení ne Barevná provedení černá, bílá, fialová (limitovaná edice Olivia Rodrigo) Obsah balení sluchátka v pouzdře, napájecí kabel, dokumentace Cena 4 490 Kč

Obsah balení: tentokrát pouze základ

V opravdu malém balení se nachází sluchátka uložená v nabíjecím pouzdru, silikonový návlek se vzduchovým polštářkem je předinstalován. V balení dále je USB-C kabel a základní dokumentace. K plné spokojenosti nám v balení chybí alternativní velikost silikonového návleku. Je však možné pořídit jej jako doplňkové příslušenství. V současné době běží akce, kdy Sony nabízí cashback ve výši 750 Kč, pokud si společně se sluchátky pořídíte i návlek na pouzdro a sluchátka. Akce lze využít až do začátku prosince a na uplatnění nároku máte následně 1 měsíc.

Líbilo se nám „ready to wear“

chybí alternativní velikost silikonového návleku

Konstrukční zpracování: něco jako pecky

Původní Sony LinkBuds jsem si zamiloval. Design byl nekonvenční, futuristický, zkrátka povedený. Ano, hodnocení designu je čistě subjektivní a někteří nemohli LinkBuds přijít na jméno. Sony LinkBuds Open vychází ze stejného konceptu, přeci jen se však liší. Vrchní „baculatá“ část je totiž hned od výroby opatřena silikonovým návlekem se vzduchovým polštářkem v podobě malé ploutvičky. Spodní část je dále otevřená, jedná se o takový donut.

Původní generace měla rovněž silikonovou vzpruhu, ovšem nová generace namísto pevného silikonu využívá právě onen vzduchový polštářek, který zasunete pod chrupavku ve vnitřní části ucha. Celé to zní poměrně divoce, důležité je, že to funguje. Pokud by vám přece jen velikost M nevyhovovala, Sony bude nabízet i velikost L, ovšem v balení se bohužel nenachází. Budu upřímný, zpočátku budete se správným umístěním v uchu trochu bojovat. Osobně jsem si nasazení nacvičil párkrát před zrcadlem a následně jsem již byl schopen sluchátka nasadit i venku „za pochodu“. Jak konkrétně vám budou sluchátka sedět, to nelze přesně určit. Doporučujeme tedy před nákupem vyzkoušet, podobně jako u běžných „pecek“.

Vzduchový polštářek možná vypadá zvláštně, ale funguje dle očekávání.

Sluchátka se prodávají v bílé a černé variantě, nabízet se bude i fialová. Jde o limitovanou edici ve spolupráci s Olivií Rodrigo. Sluchátko je velmi lehké, hmotnost činí zhruba 5,1 g. Právě díky vzduchové „ploutvičce“ v uchu působí ještě lehčím dojmem. Potěší, že jsou sluchátka odolná dle certifikace IPX4, pot je tedy nerozhází.

Sony musím velmi pochválit za přepracování pouzdra. Nově má čtvercový formát, obě části drží u sebe silné magnety a na pohled připomíná roztomilou cukrovinku, kdy vrchní část je lesklá a spodní matná. Pouzdro se nabíjí pomocí USB-C kabelu, bezdrátové nabíjení bohužel schází. Co naopak nechybí, to je informativní LED, která upozorňuje na stav nabití i případné párování, stejně tak tlačítko pro aktivaci párovacího režimu.

Doplníme, že letos se Sony rozhodlo dovolit uživatelům přizpůsobit si barvu sluchátek i nabíjecího pouzdra. Jak? Pomocí barevných návleků. Plní jednak ochrannou funkci, ale také estetickou, protože si můžete kupříkladu na bílá sluchátka nasadit fialový silikonový návlek, na pouzdro poté třeba mátově zelený. Výsledná kombinace pak může vypadat opravdu nápaditě. Smysl je jasný – možnost personalizace, která je v posledních letech v trendu, zvláště pak u mladší generace. Jak už jsme uvedli, aktuálně platí cashback, takže můžete získat návleky zdarma (cashback = 750 Kč, cena návleku na pouzdro cca 500 Kč, cena návleků na sluchátka cca 250 Kč). Doplníme, že sluchátka a jejich pouzdro využívají recyklované plasty, což pomáhá snižovat dopad na životní prostředí.

Sony LinkBuds Open jsou svá, stejně jako původní Sony LinkBuds. Osobně mám rád výrobce, kteří se nebojí trochu experimentovat, což pro Sony platí. Pokud vám LinkBuds Open do uší padnou, což zjistíte prakticky okamžitě, ani po několika hodinách v uších nebudete mít potřebu si je sundávat, a o to přesně jde.

Líbilo se nám nápaditý design

vzduchový polštářek plní svoji funkci

nízká hmotnost

tři barevné varianty

přepracované nabíjecí pouzdro

zvýšená odolnost sluchátek

možnost personalizace (barevné návleky)

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení pouzdra

Zvuk: o kus dále

Původní generace LinkBuds byla ideální pro on-line schůzky během pandemie covid-19, pro méně náročné posluchače byla vhodná i pro běžný poslech oblíbených skladeb. Sony se rozhodlo, že nechce další sluchátka pro prezentace, a tak výrazněji zapracovalo na zvukové stránce. To se povedlo – LinkBuds Open jsou ideální sluchátka pro poslech i pro uživatele s vyššími nároky na kvalitu výstupu.

Ano, kvůli open-ear konstrukci chybí utěsnění zvukovodů, takže se zvuk mísí s okolním ruchem. To však neznamená, že kompletně zapadne – naopak. Uvnitř se nachází procesor V2 a speciálně navržený 11mm měnič ve tvaru prstence. Sluchátka také podporují technologii Digital Sound Enhancement Engine, která obnovuje kvalitu zvukové stopy komprimovaných souborů, a jsou vybavena technologií přesného snímání hlasu pro hovory bez šumu. Certifikace Hi-Res Audio sice chybí, ale už původní generace nabízela luxusní zážitek z hovorů, což nová generace ještě vylepšuje. Ruchy sluchátka potlačují pomocí umělé inteligence, musím uznat, že to funguje opravdu dobře.

Nejsem člověk s absolutním sluchem, ale rozhodně vím, jak mají znít mí oblíbení interpreti. Nejčastěji poslouchám hudbu „středního proudu“ a nijak se za to nestydím. Reprodukce LinkBuds Open je více než obstojná, ve srovnání s LinkBuds je to o kus dále. Sluchátka nepostrádají basovou složku, adaptivní ekvalizér vám přednes ještě lépe přizpůsobí, a to bez nutnosti cokoli manuálně nastavovat. Sony zkrátka chce, abyste dosáhli ideálního naladění co možná nejdříve, aniž byste museli vědět, co přesně v nastavení hledat. Sluchátka podporují kodeky SBC, AAC, LC3 – LDAC však chybí.

Zvukovou stránku hodnotím velmi kladně.

Abyste si mohli vyzkoušet všechny funkce, v balení naleznete i dárkovou kartu na trial verzi nugs.net, kde si můžete poslechnout skladby ve formátu 360 Reality Audio. Právě podporovaný obsah je pro vyzkoušení této funkce nezbytný. My jsme měli k dispozici 3 měsíce bezplatného používání.

Po zvukové stránce jsem dostal přesně to, co jsem očekával. Absence utěsnění se sice promítne v méně výrazných nižších frekvencích, ale rozhodně nelze říci, že by sluchátka byla vhodná jen pro přehrávání mluveného slova nebo konferencí.

Líbilo se nám velmi dobrá kvalita reprodukce

špičková kvalita zvuku při telefonování

všechny výhody otevřené konstrukce

Funkce: je toho dost

Tuto část bychom většinou věnovali funkcím jako ANC, režim propustnosti atp. Jak ale asi tušíte, nic z toho LinkBuds Open nenabízí – šlo by to kompletně proti směru, kterým se tato sluchátka vydala. Open-ear sluchátka s ANC by byla oxymóron. To však neznamená, že by LinkBuds Open neměla žádné speciální funkce. Samozřejmě mají.

Sluchátka můžete ovládat i poklepem před uchem

Zaujme například funkce Adaptive Volume Control, která automaticky optimalizuje hlasitost podle toho, kde se právě nacházíte. Osobně jsem si oblíbil i další funkce, které LinkBuds Open nabízí, jmenovitě třeba Speak-to-Chat, kdy se hudba pozastaví ve chvíli, kdy začnete mluvit. Funkci si lze přizpůsobit, takže opětovné přehrávání může začít krátce poté, co domluvíte (v rozmezí od 5 do 30 vteřin, případně lze nastavit, že se přehrávání nezapne automaticky). Líbí se mi personalizovaný ekvalizér Find Your Equalizer, kdy vám Sony na základě několika ukázek pomůže najít ten nejlepší ekvalizér bez nutnosti cokoli ručně nastavovat.

360 Reality Audio si zamilujete.

Další výhodou je funkce Multipoint Connection, díky které můžete k LinkBuds Open připojit dvě zařízení přes Bluetooth současně a plynule mezi nimi přepínat, ať už jde o iPhone, Android, PC nebo Mac. Snadnější párování se zařízeními Android nebo Windows zajišťují technologie Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

Sluchátka podporují i funkci 360 Reality Audio, která s přesným mapováním podle záměru autora přináší jedinečný prostorový zvuk. Stačí v aplikaci Sound Connect naskenovat tvar vašich uší a poté si funkci vyzkoušet prostřednictvím trial předplatného služby nugs.net. Podporována je i funkce 3D sledování hlavy – na kompatibilním obsahu si tak můžete vychutnat zvuk, který „vystupuje“ přímo ze zařízení a sleduje pohyb vaší hlavy, podobně jako u AirPods. Prostorový zvuk jsme si vyzkoušeli s Premium předplatným aplikace Netflix a výsledek byl velmi působivý. Nechybí ani funkce detekce nošení (na Androidu i iOS) a automatického vypnutí po určité době neaktivity.

Ovládání je velmi zajímavé. Sluchátka můžete ovládat klasickými poklepy, případně využít funkci Wide Area Tap, díky které můžete ovládat hudbu a nastavení sluchátek klepnutím na oblast před uchem. Tato funkce je citlivá a osobně jsem jí dával přednost před poklepy přímo na sluchátka. Navíc skrze ni lze regulovat i hlasitost sluchátek. Pro maximální pohodlí jsou podporovány hlasové příkazy Sony, které umožňují ovládat hudbu bez použití rukou – ideální jsou třeba při cvičení. Podporovány jsou však pouze anglické příkazy, čeština není k dispozici.

Pokud vás nebaví na (či před) sluchátka klepat a přesto chcete přijmout/odmítnout hovor, jistě si oblíbíte funkci ovládání hovorů gesty hlavou. K přijetí hovoru stačí pohyb hlavou nahoru a dolů, k odmítnutí pak pohyb zleva doprava. Tato funkce funguje bez problémů a nevyžaduje žádné další nastavení jako například u AirPods.

Líbilo se nám opravdu návykové ovládání

360 Reality Audio

prostorový zvuk

doprovodná aplikace Auto Play

hlasové ovládání

ovládání gesty i poklepy

Nelíbilo se nám aplikace nejsou lokalizované

Výdrž baterie: ještě lepší

Sony LinkBuds Open se oficiálně chlubí až 8hodinovou výdrží při přehrávání hudby, což je o více než 2 hodiny oproti původní generaci. Pouzdro dodá dalších 14 hodin energie, takže celková výdrž činí 22 hodin. Původní generace nabízela celkovou výdrž zhruba 16 hodin. Jak už jsme zmínili, pouzdro se nabíjí pomocí USB-C, bezdrátové nabíjení však chybí. Pochválit musíme funkci rychlonabíjení – už 3 minuty v pouzdře zajistí až 1 hodinu poslechu hudby.

Líbilo se nám skvělá výdrž

rychlonabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Zhodnocení: zaujala

Sony LinkBuds Open jsou specifická sluchátka, ke kterým si zkrátka musíte najít cestu. Pokud, stejně jako já, hledáte sluchátka, která vám dovolí zůstat ve spojení s okolním světem, určitě stojí za vyzkoušení. Nejsou to nejlevnější open-ear sluchátka, ani ta nejuniverzálnější. Sony však chválím za nápad, provedení i přepracované nabíjecí pouzdro. Aktuálně se prodávají zhruba s 10% slevou, tedy okolo hranice 4 500 Kč, což je podle mě adekvátní. Sony LinkBuds Open doporučuji minimálně vyzkoušet, existuje totiž velká pravděpodobnost, že si je nakonec velmi oblíbíte.

