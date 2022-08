Sony rozdává k Xperiím sluchátka zdarma v rámci akce „BASS to School“

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony si přichystalo v rámci konce letních prázdnin zajímavou nabídku pro všechny milovníky hutných basů, ale i špičkového ANC. Akce „BASS to School“, která momentálně probíhá a potrvá až do 16. září 2022 (nebo do vyprodání zásob), umožňuje získat k vybraným telefonům Sony Xperia sluchátka jako dárek.

K vlajkovému modelu japonského výrobce, Xperii 1 IV, který přináší mezigeneračně o 50 % jasnější 4K OLED displej, 5 000mAh baterii či výkonný Snapdragon 8 Gen1, výrobce nabízí možnost získat zdarma vyhlášená sluchátka Sony WH-1000XM4. Tato nabídka platí u prodejců Alza.cz a CZC.cz.

Na své si přijdou i zájemci o střední třídu s excelentní výdrží v podání Xperie 10 IV. Tu lze zakoupit s dárkem v podobě sluchátek Sony WF-C500 (v černé barvě) u prodejců CZC.cz, Elvia Pro, Datart, ellexgk.cz, Mobil Pohotovost a ElectroWorld.