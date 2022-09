Sony Xperia Stream přichází. Nezbytnost pro všechny vášnivé hráče

Fotografie: Sony

Sony dnes představilo poměrně zajímavé příslušenství v podobě Xperie Stream. Jde o chladící pouzdro výhradně určené pro Xperii 1 IV, které poslouží především vášnivým hráčům mobilních her. Telefon se do pouzdra vloží horizontálně a propojí prostřednictvím UCB-C. Na těle pouzdra nejsou tlačítka ani joysticky, což znamená, že hraní her nadále probíhá výhradně skrze displej telefonu.

Naopak na spodní hraně je sestava několika konektorů. V prvé řadě jde o HDMI, které umožňuje propojení s televizí či monitorem, byť dojem kazí omezení na rozlišení 1080p při obnovovací frekvenci 120 Hz. Dále se dostalo na 3,5mm jack, USB-C pro případné nabíjení a také klasický LAN pro stabilnější připojení. Při tomto streamování by se Xperia 1 IV opravdu výrazně přehřívala, případně ztrácela výkon. Pouzdro je ale naštěstí vybaveno malým ventilátorem, který zařízení uchladí. Jeho provoz bude možné regulovat skrze aplikaci.

V tuto chvíli je příslušenství Xperia Stream představeno pro japonský trh, kde jeho cena činí v přepočtu zhruba 4,5 tisíce korun i s daní. Dostupnost na globálním trhu není známa. Sony pouze dodalo, že minimálně v Japonsku bude Xperia 1 IV prodávána v edici 512+16 GB právě s Xperií Stream.