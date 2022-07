Již čtvrtá generace jedničkové řady japonského výrobce přináší hned několik zásadních inovací. Kromě toho, že se tradičně vylepšovala fotovýbava, došlo rovněž na displej, haptickou odezvu i baterii, přitom si však zachovala uživateli zbožňované vlastnosti, jako je 3,5mm jack nebo podpora microSD karet. Bude to stačit na úspěch?

Sony už několik let zásobuje svými vlajkovými telefony Xperia ty nejnáročnější z řad uživatelů Androidu, kteří vyžadují špičkový výkon, 4K displej bez výřezu, ale také unikátní fotovýbavu. Jak se povedla nejnovější Xperia 1 IV?

Sony Xperia 1 IV: Unikátní teleobjektiv v hlavní roli?

Obsah balení: nový trend?

Sony se v rámci environmentálního přístupu rozhodla razantně zmenšit rozměry krabičky a také odstranit veškeré příslušenství. V balení tak nově najdeme pouze samotný smartphone a několik málo letáčků, není zde tedy adaptér či kabel. Pravděpodobně jsme svědky zrození nového trendu, který bude brzy následovat Apple a Samsung. Poté se navzdory počátečnímu hořekování zákazníků stane novým standardem.

Líbilo se nám co nejvíc environmentální

Nelíbilo se nám někteří zákazníci si budou jistě stěžovat na chybějící kabel (i adaptér)

Konstrukční zpracování: geny se nezapřou

Po stránce designu se žádná revoluce nekoná, což je ale za mě osobně jenom dobře. Výrazné podlouhlé tvary s hranatými boky vypadají stále moderně a i díky nim se Xperia 1 IV rozhodně neztratí v davu. Jako každý rok přitom čeká na uživatele nejmodernější ochranné sklo od Gorilla Glass či dvojice certifikací zvýšené odolnosti IP65 a IP68. Největší dojem na mě však letos udělala haptická odezva, která je, alespoň podle mě, o dost propracovanější, než tomu bylo u minulé generace. Vibrační motůrky jsou podle mě silnější a haptika sofistikovanější. Rozhodně doporučuji si tento těžko popsatelný vjem vyzkoušet třeba někde v prodejně s elektronikou.

Špičková je rovněž kvalita zpracování, která je jako vždy ukázková. Navíc není potřeba mít při výměně SIM karet po ruce žádný speciální nástroj, vše zvládnete pomocí nehtu. A když už jsme u praktičnosti, nesmím zapomenout zmínit matný povrch zad či špičkovou kapacitní čtečku otisků prstů na boku, která reaguje extrémně rychle a představuje rovněž vcelku zásadní upgrade oproti předchozím generacím. Xperia 1 IV nezklame ani z hlediska rozložení ovládacích prvků či hmotnosti, která se navzdory větší baterii udržela na přijatelných 186 gramech.

Líbilo se nám netuctový vzhled

dvojice certifikací zvýšené odolnosti

matný povrch zad

špičková čtečka otisků prstů

nízká hmotnost

možnost vytažení SIM slotu nehtem

velmi dobrá haptická odezva

Displej: bez výřezů a s vyšším jasem

Kromě konstrukce zůstává pro Xperie typický rovněž displej bez výřezu. Sony ani v tomto ohledu nepřistoupilo na moderní trend průstřelů a výřezů a namísto toho si zachovává rámečky, které však nejsou nijak zvlášť tlusté a rozhodně nepůsobí rušivě. V nich se také ukrývá ojedinělá notifikační LED, stereo reproduktory či selfie kamerka. Samotný displej má pak stále extra jemné 4K rozlišení (1 644 × 3 840 pixelů) a stále nabídne až 120Hz obnovovací frekvenci. Bohužel neumí adaptivně snížit obnovovací frekvenci na extrémně nízké hodnoty jako 1 Hz, což je asi jediná nevýhoda, pouze však z hlediska energetické efektivity.

Díky vysokému rozlišení a filmovému poměru stran 21:9 je na panelu radost sledovat videa, která lze i softwarově vylepšit. Když už bych si měl na telefonu často prohlížet videa, nenapadá mě lepší volba než právě Xperia 1 IV, a to i proto, že má mezigeneračně o 50 % vyšší maximální jas, což znamená skvělou čitelnost venku za slunného dne. Pro co nejvěrnější podání obrazu přesně tak, jak zamýšlel autor, můžete aktivovat také režim Autora, s jeho zapnutím se však automaticky deaktivuje funkce Vylepšení videa.

Líbilo se nám o 50 % vyšší jas

stále bez výřezu/průstřelu

velmi vysoké rozlišení

široké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám nejedná se o LTPO panel

Zvuk: potěší i náročné

V již zmíněných rámečcích jsou ukryty duální hlasité reproduktory s podporou Dolby Atmos, velmi slušnou basovou složkou a prostorovým efektem (při aktivaci Dolby Atmos). Reproduktory navíc směřují k uživateli, tudíž se nestane, že by si je zakryl prsty, a poslouží skvěle ke sledování filmů, ale i poslechu hudby. V tomto ohledu potěší vysoká kvalita i na nejvyšší hlasitost. Někoho by mohly zaujmout i dynamické vibrace, což znamená, že se telefon pokusí vibrovat do rytmu hudby. Osobně tuto funkci nechávám vypnutou, někoho by však mohla zaujmout, proč ne. Nakonec zmíním přítomnost 3,5mm jacku, který potěší nejen majitele kvalitních drátových sluchátek, ale také uživatele, kteří by k telefonu rádi připojili externí mikrofon. Inženýři ze Sony jej navíc umístili tak, aby byla kvalita zvuku co možná nejvyšší a nedocházelo k rušení při přenosu.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory směřující k uživateli

3,5mm jack

Výkon hardwaru: to nejlepší od Qualcommu

S kvalitním displejem a reproduktory se pojí rovněž brutální výkon použitého procesoru, kterým je Snapdragon 8 Gen1, jehož síly je potřeba nejen pro hladký chod či hraní her, ale také k natáčení videa a pořizování fotografií. Na druhou stranu je nutné zmínit, že pokud se budete nacházet s Xperií 1 IV v extrémně vysokých teplotách, jako třeba během testování, kdy bylo venku i 35 stupňů Celsia, počítejte s tím, že se bude telefon opravdu hodně zahřívat. Snapdragon 8 Gen1 se na rozdíl od Apple A15 Bionic jednoduše zahřívá víc, což samozřejmě není chyba Sony, chlazení ale i tak možná mohlo být vyřešeno o něco lépe. Vždycky je to však něco za něco. Lepší chlazení by pravděpodobně znamenalo větší rozměry a možná i částečnou ztrátu krásného designu.

S upozorněním na možné přehřátí se tak setkáte třeba ve fotoaplikaci pro natáčení videa. Tato hláška (která se ukazovala i u předchozí generace) na vás vyskočí pokaždé, když začnete natáčet video, ale můžete ji permanentně skrýt. Osobně jsem právě v šílených 35 stupních Celsia zkoušel venku odpoledne natáčet asi 10 minut v kuse 4K video a telefon to k mému překvapení, ačkoliv byl opravdu velmi rozpálený, ustál a aplikace se neukončila.

Procesoru pak dělá společnost 12 GB RAM a 256GB úložiště, které není problém rozšířit o paměťovou kartu o velikosti až 1 TB, o nedostatek operační paměti či úložného prostoru si tak rozhodně obavy dělat nemusíte.

Líbilo se nám špičkový výkon

podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám vzhledem ke konstrukci a procesoru patří k více se zahřívajícím

Výdrž baterie: spíše jednodenní

Sony implementovalo do své nové vlajkové lodi 5 000mAh baterii, což je rozhodně vítaný upgrade, stále se však jedná spíše o jednodenní smartphone. Ke konci dne mi zpravidla zůstávalo 20 až 30 % kapacity baterie k dobru, na dva dny používání bych se tedy dostal jen při opravdu velmi šetrném používání a zapnutém úsporném režimu. Nabíjení probíhá drátově maximálním výkonem 30 W, k dispozici je však i podpora bezdrátového a reverzního bezdrátového doplňování energie.

Líbilo se nám solidní jednodenní výdrž

Nelíbilo se nám výkon nabíjení neoslní

Konektivita: 5G a vše ostatní

Z hlediska konektivity má Xperia 1 IV kromě UWB snad vše, co je jen možné mít. Nechybí Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e, GPS, GLONASS, BDS, QZSS či Galileo. Samozřejmostí je také NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát: unikátní teleobjektiv

Vzadu najdeme tři 12Mpx snímače (tedy stejně, jako tomu bylo u minulé generace), nejvíc inovací přitom přináší teleobjektiv. Specialitou tohoto fotoaparátu je schopnost zprostředkovat optické přiblížení v ohniskové vzdálenosti 85 až 125 milimetrů, tedy 3,5 až 5,2× zoom. Jakmile budete posouvat v tomto rozsahu, nesetkáte se s digitálním zoomem, jak je tomu běžné u většiny smartphonů. Posuvné tlačítko je však vcelku malé, takže doporučuji zoomovat spíše gestem „pinch to zoom“. Ve videoaplikaci Cinema Pro je pak slider podstatně větší, takže můžete úroveň přiblížení regulovat přesněji. Použitý teleobjektiv je rozhodně zajímavou inovací, rozsah optického zoomu však v praxi není až tak markantní a navíc byly takto pořízené snímky ne moc ostré a často mírně rozmazané, ačkoliv se jednalo o statickou fotku focenou z místa. Stále také platí, že focení na automatiku je dost odlišné od toho, na které jste možná zvyklí u smartphonů, jako jsou iPhony či Pixely od Googlu. Výsledkem jsou realističtěji vykreslené snímky (podobně jako třeba z fotoaparátů Alpha), která se však právě kvůli tomu nemusí velkému množství uživatelů líbit. Na druhou stranu hodně záleží na scéně, a tak zatímco někdy jsou barvy vcelku pěkné, jindy je fotka hodně surová bez jakéhokoliv přikrášlování.

Standardní senzor Variabilní teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie kamerka Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.7 f/2.3 , f/2.8 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,7" 1/3,5" 1/2,5" 1/2,9" Velikost pixelů 1,8 µm ? µm ? µm ? µm Ohnisková délka 24 mm 85, 125 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu 82° 28/20° 124° 83° Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Kvalita snímků obecně je klasika, na kterou jsme od řady Xperií 1 zvyklí – snímky jsou obvykle správně zaostřené, mají dobře vyváženou bílou a s výjimkou teleobjektivu (z něhož fotky nebyly vždy ostré) mají i dostatek detailů. Jako telefon pro uživatele, který chce fotit v 99 % na automatiku tedy Xperia 1 IV příliš vhodná není, pro někoho, kdo si s nastavením rád vyhraje, se však může jednat o skvělý nástroj s možnostmi, které jinde nenajde. Pravdou však je, že mnoho situací lze zachytit jen v daný moment a než spustíte aplikaci pro manuální focení/natáčení videa, může být tento moment pryč.

Na celou obrazovku Ukázka selfie snímků z mezigeneračně vylepšené čelní kamerky a bokeh režimu

Velkou pochvalu si každopádně Xperia 1 IV zasluhuje za skvělou dvoustupňovou spoušť, která je po vzoru slotu na microSD a 3,5mm jacku již dalším unikátem. Mnozí ocení také noční snímky, které nejsou šíleně prosvícené, jak je to dnes moderní, ale více zobrazí realitu.

Sony Xperia 1 IV je tedy schopný fotomobil, k teleobjektivu mám však své výtky a také není fotomobilem pro každého. Osobně mě taky zklamala velká minimální ostřící vzdálenost ultraširokoúhlého objektivu (zhruba 10 cm), který tak nelze použít k focení makro snímků.

Líbilo se nám inovativní teleobjektiv

skvělá dvoustupňová spoušť

podrobné možnosti nastavení

slušná kvalita fotografií

Nelíbilo se nám snímky z teleobjektivu jsou mnohdy neostré

ultraširokoúhlý objektiv nezvládne makro snímky

Software: téměř čistý Android 12

Sony Xperia 1 IV dorazila do redakce s nejnovějším Androidem 12, který je jen decentně doplněný o pár aplikací a vychytávek od Sony. Jednou z nich je například aplikace Bravia Core, na kterou se více zaměřím v samostatném článku, ale také aplikace pro natáčení zvuku. Sony slibuje až studiovou kvalitu, zpěvák však nejsem a na žádný hudební instrument také nehraji, takže nemohu posoudit. Aplikace je každopádně opravdu propracovaná a můžete si v ní různě hrát se zvukovými stopami. Dále nechybí pěkně zpracovaný herní režim s možnostmi streamování či legendární hudební aplikace (pro přehrávání), která je rovněž velmi dobře zpracovaná a umí spolupracovat s Google Diskem.

Co se týče svižnosti prostředí, nemám k němu žádných výtek. Pouze na začátku testování se mi jednou stalo, že fotoaplikace zamrzla a musel jsem telefon restartovat, jinak jsem se však s žádnými dalšími problémy nesetkal.

Líbilo se nám velké množství aplikací od Sony

Zhodnocení

Sony Xperia 1 IV je okouzlujícím kusem hardwaru, který v mnoha ohledech nemá konkurenci. V segmentu vlajkových lodí vám totiž dnes již žádný jiný smartphone nenabídne podporu paměťových karet zároveň s 3,5mm jackem nebo hned dvě certifikace zvýšené odolnosti. Mezigeneračně byl zásadně vylepšen displej i haptická odezva, která se řadí k těm nejlepším ve světě Androidu. Nasazení nejvýkonnějšího procesoru od Qualcommu ve spojitosti s poměrně nízkou tloušťkou (i hmotností) s sebou sice přináší občasné problémy se zahříváním, to je však daní za ikonický design, který potěší matným provedením zad i absencí jakýchkoliv výřezů či průstřelů v oblasti displeje.

Nakonec musím zmínit fotovýbavu, která přináší unikátní teleobjektiv. Opravdový optický zoom je sice působivou inovací, rozdíl mezi ohniskovými vzdálenostmi však není zase až tak markantní a osobně bych ocenil inovaci například v oblasti ultraširokoúhlého objektivu. Ten mě mírně zklamal absencí možnosti pořídit makro snímky, kvůli velké minimální ostřící vzdálenosti.

Sony Xperii 1 IV si lze však poměrně snadno zamilovat, zvlášť vezmeme-li v potaz množství speciálního softwaru pro natáčení videí/focení, ale nově také dedikovanou aplikaci pro záznam zpěvu/hudby nebo pro mě mnohem zajímavější funkci Bravia Core. Ostatně, jestli bude výbava stačit na to, aby si novinka obhájila tradičně prémiovou pořizovací cenu, ukáže až čas.

