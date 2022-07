Sony představilo již čtvrtou generaci Xperie 10, která slibuje dlouhou výdrž, známý design či displej bez výřezů. Jak si novinka vedla v našem testu?

Sony si pro letošní rok připravilo dva modely – vlajkovou Xperii 1 IV, jež má oslovit ty nejnáročnější, a Xperii 10 IV. Ta je pro změnu zástupcem poctivé střední třídy. A přestože může na první pohled novinka vypadat jako vcelku obyčejný telefon, jedná se o velmi zajímavě vybavený model a v této recenzi vám prozradím, jak se vlastně Xperia 10 IV používala.

Sony Xperia 10 IV – videorecenze

Technické parametry Sony Xperia 10 IV Kompletní specifikace Konstrukce 153 × 67 × 8,3 mm , 161 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát , LED dioda, autofocus Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2022, Kč

Obsah balení: malé a environmentální

Balení je obsahově i zpracováním identické s tím od Xperie 1 IV. Sony se v rámci environmentálního přístupu rozhodlo razantně zmenšit rozměry krabičky a také odstranit veškeré příslušenství, ale i plastové komponenty ze samotného balení. V balení tak nově najdeme pouze samotný smartphone a několik málo letáčků, není zde tedy adaptér či kabel. Pravděpodobně jsme svědky zrození nového trendu, který bude brzy následovat Apple a Samsung. Poté se navzdory počátečnímu hořekování zákazníků stane novým standardem.

Líbilo se nám co nejvíc environmentální

Nelíbilo se nám někteří si budou jistě stěžovat na chybějící kabel (i adaptér)

Konstrukční zpracování: návyková hmotnost i rozměry

Jestli lze v záplavě podobně vypadajících telefonů střední třídy vůbec některý spolehlivě rozpoznat (třeba i z dálky), pak je to podle mě Xperia 10 IV. Zachovává si totiž typický podlouhlý a hranatý design, který se Sony zkrátka povedlo „trefit“, protože ačkoliv už jej využívá pěknou řádku let, stále působí nadčasově. Další věc, kterou jsem si zamiloval, je hmotnost 161 gramů, stejně jako to, jak neskutečně pohodlně se mobil drží a skvěle padne do dlaně. Velkou zásluhu na tom má určitě i dobře rozložená hmotnost, respektive rozmístění komponent pod plastovými zády, která mají praktickou matnou povrchovou úpravu. Sony vás navíc, asi jako jediný výrobce na trhu, stále upozorní, kde přesně se nachází NFC, stejně jako nabídne 3,5mm jack či slot pro dvojici nanoSIM, jenž ale podporuje i paměťovou kartu.

Plastový rámeček působí hodně bytelně a oproti kovovému je samozřejmě výhodou, že zde nemusí být jakékoliv předěly kvůli anténám. A pokud by se vám náhodou nelíbilo testované a podle mě velmi pěkné a praktické bílé provedení, můžete si pořídit černou, levandulovou nebo mátově zelenou verzi. Už jen fakt, že na silně konzervativním českém trhu Sony nabízí všechny barevné verze, si zaslouží velkou pochvalu.

Nechybí ani dvojice certifikací zvýšené odolnosti.

Nadšeni budete i ze čtečky otisků prstů, která je na ideálním místě a funguje také jako vypínací tlačítko. Rozpoznávání prstu je bezproblémové a spolehlivé. Vzhledem k umístění však počítejte s tím, že se vám může občas stát, že se čtečky nechtěně vícekrát dotknete, třeba v kapse a po vytažení telefonu budete muset zadat kód či gesto k odemknutí. Stejně tak si neumí moc dobře poradit s vlhkými prsty, v tomto ohledu by mohla čtečka v displeji fungovat lépe, avšak za nasazení kapacitní čtečky na boku jsem přesto rád. Stejně tak vždy potěší dvojice certifikací zvýšené odolnosti (IP65/68), kterou se může novinka pochlubit.

Líbilo se nám netuctový vzhled

dvojice certifikací zvýšené odolnosti

matný povrch zad

kvalitní čtečka otisků prstů

velmi nízká hmotnost

možnost vytažení SIM slotu nehtem

dostupná ve čtyřech barevných variantách

Displej: postačí 60 Hz?

Na čelní straně čeká 6" OLED panel, který potěší absencí jakéhokoliv průstřelu nebo výřezu. Chvályhodné je rovněž nasazení prémiového skla Gorilla Glass Victus, které si ostatní výrobci mnohdy šetří pro vlajkové modely. I v dnešní době může stále potěšit přítomnost notifikační diody, která se ukrývá v horním rámečku, kde je rovněž selfie snímač. Rámečky tedy mají své využití a nejsou zde jen tak.

Co bych naopak uvítal, to je zvýšená obnovovací frekvence displeje, který má stále pouze 60 Hz. Stejně jako na vyšší obnovovací frekvenci či větší uhlopříčku se dá i na 60 Hz zvyknout, i když jste zmlsaní 120 Hz, pravdou však je, že by měl telefon v této ceně nabídnout alespoň 90 Hz. Nepřítomnost zvýšené obnovovací frekvence vás však alespoň nebude mrzet při sledování videa, kdy můžete využít poměru stran 21:9, v němž je natočena celá řada filmů. Bezproblémový je rovněž maximální jas, který mi stačil i na používání venku během slunečného dne.

Líbilo se nám stále bez výřezu/průstřelu

dostatečný jas

Gorilla Glass Victus

Nelíbilo se nám pouze 60 Hz obnovovací frekvence

Zvuk: pouze jeden

V dolním rámečku se schovává hlasitý reproduktor, který je bohužel pouze jeden. Sice směřuje k uživateli a má slušnou kvalitu, sekundární hlasitý reproduktor to však nenahradí a konkurence v tomto ohledu Xperii 10 IV dává na frak. K dispozici je však alespoň špičkově zpracovaná hudební aplikace a již zmíněný 3,5mm jack, který pomalu mizí i ze střední třídy. Vibrovat do rytmu při poslechu hudby či sledování videí Xperia 10 IV podobně jako 1 IV neumí, osobně mi to však vůbec neschází.

Líbilo se nám 3,5mm jack

zvuk směřuje k uživateli

propracovaná hudební aplikace

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: hlavně úsporně

Svůj podíl na dlouhé výdrži, ke které se dostanu v další kapitole, má 6nm Snapdragon 695 doplněný o 6 GB RAM. Tento procesor, ačkoliv je moderní, sice nenabídne ani zdaleka nejvíc výkonu při srovnání s podobně drahými telefony, zato je však energeticky velmi úsporný, což je ideální kombinace s velkou baterií. Občas se mi stalo, že se musela Xperia na chvilku „zamyslet“, typicky při rychlém přepínání aplikací nebo odemknutí telefonu po dlouhé nečinnosti, kdy se musel nejprve probudit, ovšem se svižností obecně jsem nijak nebojoval a čipset mi rozhodně nebránil v komfortním používání.

Trochu zvláštní krok nicméně inženýři v Qualcommu učinili v oblasti videa, neboť jednotka pro zpracování obrazu zvládne pouze Full HD záznam. To se samozřejmě promítlo do telefonu, takže nic víc než Full HD zkrátka Xperia 10 IV neumí. Velkou výhodou je podpora paměťových karet, což se i vzhledem k jediné velikosti úložiště (128 GB) rozhodně hodí.

Líbilo se nám podpora paměťových karet

úsporný 6nm čipset

Nelíbilo se nám nepatří k nejvýkonnějším

Výdrž baterie: excelentní výsledek

Úsporný procesor a pouze 60Hz displej má přeci jen jednu skrytou výhodu (ačkoliv si stále stojím za tím, že tento telefon měl zkrátka podporovat vyšší obnovovací frekvenci) – úsporu energie. Xperia 10 IV je s 5 000mAh baterií, hmotností 161 gramů a zároveň podporou 5G doslova rekordmanem. Už předchozí modely měly skvělou výdrž, avšak Xperia 10 IV ji posunula na novou úroveň a nebojím se říct, že budete klidně nabíjet jen dvakrát za týden. Skvělou výdrž ostatně dokládá i screenshot s využitím baterie. V situacích, kdy mi na jiných smartphonech podobné velikosti ubyde při stejném používání třeba 5 %, Xperii zmizí pouze 1 %. Pokud vám jde o výdrž a kompaktnost, je to ta nejlepší volba na trhu. Škoda jen pomalého nabíjení, které trvá z 0 na 100 % zhruba přes dvě hodinky, takže je ideální telefon nechat nabít přes noc. Absenci bezdrátového nabíjení pak ve střední třídě nelze považovat za negativum.

Líbilo se nám fantastická výdrž

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení

Konektivita: 5G a vše ostatní

Z hlediska konektivity nabídne Xperia 10 IV Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS, BDS, QZSS či Galileo. Samozřejmostí je také NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát: nezklame

Co se fotovýbavy týče, zůstává svým složením téměř identická s předchozí generací, což znamená jeden hlavní 12Mpx snímač (s optickou stabilizací) a tři 8Mpx senzory včetně selfie. Za velkou výhodu osobně považuji, že Sony do telefonu necpe žádné zbytečné 2Mpx bokeh senzory a podobně, které mají jen nalákat neznalé. Použité snímače přitom zvládnou vykouzlit vcelku pěkné snímky.

Hlavní senzor Dvojnásobný teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie kamerka Rozlišení 12 Mpx 8 Mpx 8 Mpx 8 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/2,8" 1/4,4" 1/4,0" 1/4,0" Velikost pixelů 1,25 µm 1,0 µm ? µm ? µm Ohnisková délka 27 mm 54 mm 16 mm 27 mm Rozsah objektivu ?° ?° 120° ?° Ostření PDAF PDAF fixní fixní Optická stabilizace ano ne ne ne

Líbí se mi barevné podání, které není mdlé, je tak akorát saturované, aby snímky vypadaly hezky, ale ani nezářily všemi možnými barvami, jako to umí třeba telefony Samsung. Spokojen jsem byl také s množstvím detailů, které zůstává na dobré úrovni i při zoomování u fotky. S čím ale Xperia stále bojuje, je obloha, která bývá často přepálená vlivem ne úplně ideálního HDR. Také barevné podání ultraširokoúhlého a hlavního fotoaparátu není úplně sladěné, což je ale v této cenové relaci poměrně běžné. Dvojnásobný teleobjektiv považuji za fajn výhodu.

Co se nočních fotografií týče, sází Xperia na realistické podání zachyceného momentu, což znamená ne příliš prosvícené snímky. Rozhodně tak nelze fotit ve stejných podmínkách jako třeba s Pixelem, neznamená to však, že by neuměla Xperia 10 IV pěkné noční snímky s dostatečným množstvím detailů. Mile mě překvapil také bokeh efekt.

Pokud pro vás není zásadní problém možnost natáčet pouze ve Full HD, potěší u videozáznamu pohotové přeostřování i pěkná kvalita, ačkoliv je při přepínání jednotlivých objektivů během natáčení občas vidět mírné zpomalení.

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV přeostřování

Sony Xperia 10 IV 5

Líbilo se nám včetně teleobjektivu

slušné noční snímky i bokeh efekt

pěkné barevné podání snímků

Nelíbilo se nám video max. ve Full HD

Software: téměř čistý Android 12

Xperia 10 IV dorazí k zákazníkům s téměř čistým systémem Android 12, jenž Sony slibuje aktualizovat až na Android 14 a dopřát telefonu tři roky bezpečnostních záplat. Chod zařízení je v rámcích možností použitého čipsetu svižný a během používání se mi nestalo, že by 10 IV „zamrzla“. Škoda jen starších dubnových bezpečnostních záplat v době testování (červenci).

Líbilo se nám takřka čistý Android

Nelíbilo se nám starší dubnové záplaty

Zhodnocení

Sony Xperia 10 IV není dokonalá, chybí jí třeba sekundární hlasitý reproduktor, nemá rychlé nabíjení ani zvýšenou obnovovací frekvenci displeje a procesor se neřadí k těm nejvýkonnějším. Ale i přesto ji mohu vřele doporučit. Telefon mi během každodenního používání přirostl k srdci a neskutečně mě bavila famózní výdrž či kompaktní rozměry s nízkou hmotností. Stydět se nemusí ani za fotovýbavu, i když neumí kvůli použitému procesoru 4K video. V neposlední řadě je nadstandardní také hned dvojice certifikací zvýšené odolnosti či podpora paměťových karet.

Konkurence

Za přímou konkurenci Xperie 10 IV lze považovat Samsung Galaxy A53, který se pochlubí 6,5" 120Hz Super AMOLED displejem, větším 256GB úložištěm i rychlejším nabíjením. Výhodu má rovněž v délce softwarové podpory, na druhou stranu není tak kompaktní, nemá dvojici certifikací zvýšené odolnosti a ani zdaleka se nepřiblíží výdrži Xperie 10 IV.

Pokud byste hledali opravdu zajímavě vypadající smartphone se soustavou LED na zádech, můžete zkusit Nothing Phone (1). První smartphone tohoto výrobce má navíc výkonnější procesor i podporu bezdrátového nabíjení. Nenabídne však certifikace zvýšené odolnosti IP65/68 a má displej s průstřelem.

Ještě nižší hmotnost, avšak také menší baterii, nabídne Motorola Edge 30. Ta je navíc vybavena 144Hz OLED panelem, rychlejším nabíjením i výkonnějším procesorem Snapdragon 778G+. Na druhou stranu nepodporuje paměťové karty a není tak odolná jako Xperia.

