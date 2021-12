Sony WF-C500 cílí díky zvýšené odolnosti na aktivní uživatele, ale také vyznavače kvalitního poslechu, kteří se obejdou bez ANC a naopak je potěší dlouhá výdrž. Obstojí ve vysoce konkurenčním prostředí?

Novinka z řady cenově dostupných bezdrátových sluchátek od Sony zaujme dlouhou výdrží na nabití i zvýšenou odolností. Jak si vedla sluchátka Sony WF-C500 v redakčním testu?

Technické parametry Sony WF-C500

Rozměry (pouzdra) 80,0 × 34,9 × 30,9 mm Hmotnost (sluchátka, pouzdra) 5,4 gramů, 35 gramů Připojení Bluetooth 5.0 Kodeky SBC, AAC Výdrž (dle výrobce) až 10 hodin hudebního poslechu, až 5 hodin volání Vodotěsnost IPX4 Barevná provedení oranžová, zelená, bílá, černá

Konstrukční zpracování: matný plast a spousta barev

Pouzdro Sony WF-C500 tvarem připomíná pilulku, spodní strana je však částečně plochá, takže není problém jej na rovné ploše „postavit“. Kromě designu pouzdra, které sází na stylové poloprůhledné víko (tudíž vidíte diody umístěné na samotných sluchátkách i uvnitř pouzdra, aniž byste jej otevřeli) jsou Sony WF-C500 zajímavá rovněž tím, v kolika barevných variantách se nabízí. Pořídit si můžete nejen ležérní černou či bílou, ale i o dost veselejší oranžovou a zelenou. Samotné pouzdro není nijak zvlášť velké a při troše snahy je možné jej otevřít jednou rukou. Pant je spíše základní, žádné rafinované zavírání/otevírání pomocí sestavy magnetů tedy nečekejte, svému účelu však poslouží dobře.

Samotná sluchátka jsou relativně malá a ani hmotnost 5,4 gramů nijak nevybočuje z toho, na co jsme u bezdrátových sluchátek zvyklí. Za velmi užitečnou lze považovat zvýšenou odolnost IPX4, která sluchátka umožní používat během sportovních aktivit i v dešti. Oproti Sony WF-XB700 lze ocenit také menší velikost, což se projeví zejména tak, že sluchátka až tolik nevystupují z uší, když je máte nasazená. Komfortní velikost dodávaných silikonových náušníků jsem si přitom našel velmi rychle a poté se můžete spolehnout na to, že sluchátka drží, i když zrovna cvičíte. Co mě naopak nepotěšilo, to jsou fyzická (nikoliv dotyková) tlačítka. Každým zmáčknutím si totiž zároveň sluchátko mírně zatlačíte do ucha, což je mně osobně nepříjemné a rozhodně bych preferoval dotykovou alternativu.

Líbilo se nám praktické zpracování

zvýšená odolnost IPX4

drží v uších

čtyři barevné varianty

Nelíbilo se nám fyzická ovládací tlačítka mohou způsobit diskomfort

Zvuk: mezi konkurencí se neztratí

Reprodukci zvuku má v případě testovaných sluchátek na starost 5,8mm měnič s neodymovým magnetem, který dokáže vykouzlit bohatý, prokreslený zvuk. Na své si přijdou milovníci spíše vyváženého zvukového projevu, sluchátka ostatně ani nemají nálepku Extra Bass a nijak nadměrně přebasovaná rozhodně nejsou, neschází jim však čisté podání vysokých frekvencí i pěkně definované středy. Pro ty, kterým by standardní nastavení zvuku nevyhovovalo, je k dispozici ekvalizér v přidružené aplikace od Sony, kde je možné si vybrat jeden z několika profilů.

Oproti dražším modelům naopak chybí aktivní potlačení hluku (ačkoliv pasivní obdoba funguje díky konstrukci sluchátek vcelku solidně) či podpora kodeku LDAC, k dispozici je jen základní SBC a AAC. Potěší naopak podpora 360 Reality Audio (máte-li kompatibilní zdroj, například Tidal) či velmi rychlé první spárování s Androidem díky funkci Fast Pair. Alternativně poslouží i Swift Pair, který je určen pro zařízení s Windows. Schopností automaticky zastavit přehrávání hudby při vytažení sluchátek z uší však bohužel Sony WF-C500 nedisponují.

Kvalita hovorů byla během používání bezproblémová a já ani protistrana jsme se nesetkali s tím, že bychom se navzájem neslyšeli či si dobře nerozuměli.

Líbilo se nám kvalitní zvuk

rychlé spárování s Android a Windows

360 Reality Audio

Nelíbilo se nám potěšila by podpora aptX či ANC

neumí automaticky pozastavit přehrávání při vytažení z uší

Funkce a ovládání: klik sem, klik tam

Testovaná sluchátka jsou plně kompatibilní s iOS i Androidem a během používání jsem nenarazil na funkci, která by byla vyhrazena pouze pro smartphony Sony, podobně jako to například dělá Samsung či Apple u svých sluchátek. Kromě v předchozí kapitole zmíněných funkcí neschází možnost skrze sluchátka (podržením tlačítka na pravém sluchátku) aktivovat hlasového asistenta od Googlu či Siri. Zbytek ovládání je přímočarý: podržením tlačítka na levém sluchátku dojde k postupnému snižování hlasitosti, kliknutím ke zvýšení. Jedním kliknutím na tlačítko pravého sluchátka dojde k pozastavení, respektive spuštění přehrávání, dvojklikem k přeskočení skladby a trojklikem k návratu ke skladbě předešlé.

Líbilo se nám snadné ovládání

Výdrž baterie: příkladná

Jelikož sluchátka nemají ANC, jehož aktivací se vybíjení obvykle podstatně urychlí, můžete se těšit až na 10 hodin hudebního poslechu a 5 hodin volání, což považuji za skvělé výsledky. Celková výdrž je pak 20 hodin poslechu hudby a 10 hodin volání, tudíž stále velmi dobrá. Nicméně pouzdro konkurenčních sluchátek je zpravidla schopné sluchátka nabít vícekrát než jen jednou. V tomto ohledu tedy Sony WF-C500 mírně zaostávají za konkurencí, ale vzhledem k dlouhé výdrži to není nijak zásadní problém. Nabíjení probíhá výlučně skrze USB-C, podpora bezdrátového nabíjení chybí.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám pouzdro nabije sluchátka pouze jednou

konkurence zvládá i bezdrátové nabíjení

Zhodnocení

Sony WF-C500 na mě udělala dojem dlouhou výdrží, zvýšenou odolností i kvalitním přednesem, všem zájemcům bych však nejprve doporučoval si vyzkoušet, jestli jim ovládání fyzickými tlačítky (která sluchátka vždy mírně zatlačí do uší) vyhovuje. Někoho by také mohla zamrzet absence ANC či bezdrátového nabíjení, které si Sony nechává pro vyšší modely.

Konkurence

Zajímavou, i když skoro o polovinu dražší, alternativou jsou Galaxy Buds2. Tato sluchátka lákají na ANC i klasické dotykové ovládání. Nechybí jim ani transparentní režim či podpora bezdrátového nabíjení.

Pokud hledáte dobře vybavená bezdrátová sluchátka, ale máte omezený rozpočet, dejte šanci Redmi Buds 3 Pro. Za cenu nižší než Sony WF-C500 získáte aktivní potlačení hluku, delší celkovou výdrž i podporu bezdrátového nabíjení Qi.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz