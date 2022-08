Jak funguje sledování filmů skrze Sony Bravia Core na vlajkové Xperii 1 IV?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V současnosti nejlépe vybavený smartphone od Sony, Xperia 1 IV, disponuje kromě úchvatného 4K displeje, originální fotovýbavy a skvělých reproduktorů také jednou extra funkcí navíc, kterou u žádného jiného smartphonu nenajdete. Jedná se o přístup ke knihovně filmů Sony Bravia Core, který jsem si mohl vyzkoušet již u vybraných televizorů japonského výrobce a v tomto článku se zaměřím na to, jak to celé funguje na 6,5" displeji mobilního telefonu.

Horké novinky i klasické snímky

Co se nabídky streamovací služby Sony Bravia Core týče, nemusíte se obávat žádných ústupků oproti „plnotučné“ verzi dostupné v televizorech Sony. Nabídka je tedy stejná a obsahuje opravdu širokou knihovnu titulů – novinky, jako je například filmová adaptace hry Uncharted s Tomem Hollandem a Markem Wahlbergem, Venom 2, Spider-Man: Bez domova a mnoho dalších, ale také dnes již klasické filmy, jako třeba Na Hromnice o den více nebo Muži v černém.

Identické jsou také možnosti zobrazení, vybírat lze tedy ze zvukových stop, jazyků titulků, nastavení písma titulků včetně jejich pozadí a ohraničení nebo aktivace DTS: zvuku.

Studio Access

Studio Access je vcelku zajímavá služba, kterou oceníte především při sledování vašeho oblíbeného filmu. U vybraných titulů totiž můžete získat přístup k scénám a rozhovorům z natáčení a nahlédnout pod pokličku toho, jak film vznikal. Rozdělení filmů na hlavní obrazovce je přitom vcelku přehledné a samozřejmě není problém vyhledávat konkrétní tituly. Co bych ocenil, je možnost filtrovat dle konkrétního žánru či období, kdy byly snímky vydány.

Sledovat filmy pak můžete v rámci neomezeného streamování, což je název sám o sobě vypovídající, případně uplatnit kredity, které vám budou přiděleny. V případě Xperie 1 IV se jedná o 5 kreditů, což je možná zbytečně trochu málo. K televizorům A90J, Z9J, A83K, A84K, A90K, A95K, X92K, X93K, X94K, X94S a Z9K totiž při nákupu získáte 10 kreditů.

Vzhledem k prémiové ceně Xperie 1 IV by si zákazníci zasloužili podle mého názoru stejné množství kreditů i dva roky streamování v ceně. Problémem služby Bravia Core je také fakt, že je vcelku nejasné, jaké jsou plány Sony s touto platformou do budoucna. Považuje ji pouze za doplněk k televizorům a nově i Xperii 1 IV, nebo má ambice do budoucna konkurovat větším videostreamovacím platformám (tzn. bude se nějak výrazněji rozšiřovat)? Kolik bude stát předplatné po vypršení období po zakoupení televizoru či smartphonu?

Spotřeba dat na cestách

Důležitým aspektem je při používání videostreamovacích platforem rovněž spotřeba dat, kterou v případě televizoru připojeného na domácí síť řešit nemusíte. Ovšem, kdybyste si chtěli někde na dovolené nebo po cestě vlakem pustit na Xperii 1 IV film, může váš datový balíček velmi rychle zmizet. Pokud si koupíte prémiový (a to i cenou) telefon, jakým Xperie 1 IV bezpochyby je, dost pravděpodobně máte neomezená data. V mém případě s 10GB limitem, který mi měsíčně jinak bez problémů vystačí (plus mám Vodafone Pass pro sledování videí bez úbytku datového limitu) jsem naměřil po necelých 8 minutách sledování filmu skrze mobilní data spotřebu 1,35 GB. Teoreticky bych tak s 10 GB nedokoukal ani celý film.

Na druhou stranu je nutné dodat, že kvalita obrazu pravděpodobně odpovídá datové spotřebě a Sony evidentně nijak příliš neoptimalizovalo využití dat pro sledování na mobilních zařízeních, kde je displej menší, tedy možná ani není potřeba do nich streamovat film ve stejné kvalitě jako třeba na 55" uhlopříčku televizoru. Velkou nevýhodu spatřuji v nemožnosti si film předem přes Wi-Fi stáhnout a uložit do zařízení, což by problém s datovou spotřebou alespoň částečně vyřešilo, tato možnost alespoň v době testování scházela.

Zhodnocení: berte to jako něco navíc

Službu Sony Bravia Core na Xperii 1 IV je nutné považovat především za doplňkovou službu a zkrátka něco navíc, čím může výrobce zákazníkům udělat radost a odlišit se od konkurence. Nabídka filmů je poměrně široká a velmi kladně hodnotím také možnost sledovat novinky chvíli poté, co šly do kin (viz Uncharted), na druhou stranu zamrzí nijak zvlášť optimalizovaná aplikace pro přehrávání na telefonu. Respektive samotná aplikace funguje spolehlivě, ačkoliv by během používání mohli narazit na problémy uživatelé s aktivovanou VPN, nenabízí však možnost filmy uložit do paměti zařízení a datová spotřeba je vskutku vysoká pro ty, co nemají neomezená data a chtěli by sledovat na cestách.