Sony představilo nová sluchátka i reproduktor, LinkBuds Open jsme hned vyzkoušeli

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Právě dnes nám Sony představilo hned několik novinek, konkrétně dvoje sluchátka LinkBuds a jeden reproduktor ze stejné řady. My jsme měli možnost seznámit se s hlavní novinkou v podobě LinkBuds Open pár dnů před oficiálním představením, a tak vám můžeme přinést dojmy z používání.

Sony LinkBuds Open

Pamatujete na open-ear sluchátka LinkBuds? My ano! Já sám tento model sluchátek používám, primárně v momentech, kdy chci cítit spojení s okolním světem, což je při žití v centru města prakticky nutnost. Osobně nemám rád špunty, over-ear sluchátka používám hlavně doma, takže nejčastěji používám „pecky“, případně právě open-ear sluchátka. S těmi se mimochodem v poslední době doslova roztrhl pytel, každá značka musí mít ta svá. Sony v tomto ohledu není nováček a jsem rád, že ani na segment open-ear nezapomíná, i když by se chtělo říci, že jde spíše o okrajový produkt pro výrazně užší spektrum zákazníků.

Ano, obecně toto tvrzení použít lze, ale sám jsem byl překvapen, kolik lidí z mého okolí open-ear sluchátka preferuje před klasičtějšími TWS špunty, dokonce i pokud nabízejí perfektní režim propustnosti. Ano, režim propustnosti se stále zlepšuje, v některých případech téměř k dokonalosti, ovšem stále máte špunty, které v uších poměrně výrazně cítíte. Sony s LinkBuds Open vsází primárně na Gen Z. Pokud jste open-ear sluchátka ještě nikdy nevyzkoušeli, doporučuji, abyste tak učinili, výsledkem může být opravdu příjemné překvapení.

Sony LinkBuds Open jsou nová sluchátka, která slibují špičkový zvuk, přesto bez zatížení pocitem „ucpaných“ uší. Sluchátka jsem měl možnost pár dnů testovat a samozřejmě jsem se neubránil srovnání s původními LinkBuds, které jsme testovali už v roce 2022. LinkBuds Open vycházejí z velmi podobného konceptu, ovšem Sony se rozhodlo změnit způsob, jakým jsou sluchátka „ukotvena“ v uchu – namísto silikonových nástavců v různých velikostech se rozhodlo maličko zariskovat a přijít s univerzální velikostí. Tentokrát nejde o pevné a málo poddajné nástavce, ale o „vzduchové ploutvičky“ Air Fitting Supporter, které se přizpůsobí tvaru a velikosti ucha. V balení jinou velikost nenajdete, ale půjde dokoupit i větší, „velikost L“, v rámci volitelného příslušenství.

Vzduchem plněná „ploutvička“, to je, co?

Budu upřímný, na nový styl uchycení jsem si musel chvíli zvykat, ale po pár natrénování před zrcadlem jsem byl schopen nasadit sluchátka „za pochodu“. Správné umístění v uchu je takové, že v uších nijak netlačí, ale zároveň nemají tendenci „vyklouzávat“ při pohybu hlavou.

Styl jako takový je velmi podobný původní generaci, jde tedy o větší pecku, která je spojená s kroužkem v podobě donutu. Sluchátka budou k dispozici ve třech barevných variantách (černá, bílá, fialová „Olivia Rodrigo“) a k dispozici budou i barevné ochranné silikonové kryty pro pouzdro, ale i sluchátka. Díky barevné kombinaci sluchátek a pouzder můžete vykouzlit opravdu zajímavá spojení, která ocení primárně mladší generace. Pouzdro jako takové se dočkalo přepracování, nově není zajištěno pojistkou, ale magnety. Na pohled působí mnohem elegantnějším dojmem, který připomíná „naboptnané makronky“. Se sluchátky si můžete jít klidně i zaběhat díky zvýšené odolnosti IPX4, což znamená, že je nerozhodí pot ani déšť, nezklame ani souhrnná výdrž 22 hodin (8 hodin sluchátka, 14 hodin pouzdro). Podporováno je i rychlé nabíjení, už za tři minuty si můžete užít hodinový poslech, což je skvělé! Bohužel, bezdrátové nabíjení stále chybí.

Po zvukové stránce jsem dostal přesně to, co jsem očekával. Absence utěsnění se promítne v méně výrazných nižších frekvencích, ovšem rozhodně nelze říci, že by sluchátka byla ideální jen pro přehrávání mluveného slova nebo třeba konferencí. Osobně jsem je využíval pro poslech svých oblíbených skladeb „středního proudu“. Líbí se mi také funkce Adaptive Volume Control, která automaticky optimalizuje hlasitost podle toho, kde se právě nacházíte. Uvnitř se nachází procesor V2 a speciálně navržený 11mm měnič ve tvaru prstence. Sluchátka LinkBuds Open také podporují technologii Digital Sound Enhancement Engine a jsou vybavena technologií přesného snímání hlasu pro hovory bez šumu. Už původní generace nabízela opravdu luxusní zážitek z hovorů, s novou generací tomu není jinak.

Osobně jsem si oblíbil i další funkce, které LinkBuds Open nabízí, jmenovitě třeba Speak-to-Chat, kdy se hudba pozastaví v momentě, kdy začnete mluvit. Funkci si lze přizpůsobit, takže opětovné přehrávání může začít krátce poté, co domluvíte (v rozmezí od 5 do 30 vteřin, případně můžete nastavit, že se opětovné přehrávání nezapne automaticky). Líbí se mi personalizovaný ekvalizér Find Your Equalizer, kdy vám Sony na základě několika ukázek pomůže najít ten nejlepší ekvalizér bez nutnosti cokoli ručně nastavovat.

Sluchátka LinkBuds Open vyjdou na 4 999 Kč a k dispozici budou prakticky okamžitě.

Sony LinkBuds Fit

Kromě LinkBuds Open jsou nově k dispozici i sluchátka LinkBuds Fit, která navazují na LinkBuds S. Ta už mají o poznání klasičtější provedení, konkrétně jde o špunty, které však přebírají vzduchovou ploutvičku, stejnou, jako nabízí i LinkBuds Open.

I u těchto sluchátek dbá Sony na spojení dvou světů, tentokrát ne díky otevřené konstrukci, ale díky režimu Ambient Sound Mode. Ten v kombinaci s potlačením okolního hluku automaticky upravuje zvuky z okolí adekvátně tomu, kde se právě nacházíte. I sluchátka LinkBuds Fit jsou vybavena integrovaným procesorem V2, stejným, jakým disponuje i oceňovaný model sluchátek WF-1000XM5. Díky jednotce měniče Dynamic Driver X, která byla použita také pro sluchátka WF-1000XM5 s potlačením okolního hluku, slibují sluchátka LinkBuds Fit bohatší a detailnější vokály.

LinkBuds Fit jsou k dispozici v černé, bílé, zelené a fialové barvě Olivie Rodrigo a hodí se ke každému stylu. Navíc díky řadě příslušenství, včetně vzduchových výstelek Air Fitting Supporters. Sluchátka budou rovněž k dispozici za 4 999 Kč.

Reproduktor LinkBuds Speaker

Nemáte LinkBuds dost? V tom případě vás může zaujmout i nový reproduktor. Ten se pyšní zajímavými funkcemi, například funkce Auto Switch automaticky přepíná přehrávání mezi sluchátky LinkBuds a reproduktorem LinkBuds v závislosti na situaci. Díky funkci Quick Access si navíc můžete užít poslech jedním dotykem. Čistý, dobře vyvážený zvuk zajišťuje reproduktorová jednotka X-Balanced, výškový reproduktor a pasivní zářiče umožňující příjemný poslech. Sony si zakládá na kvalitě hovorů a nejinak tomu má být u LinkBuds Speaker. Sony slibuje, že na danou třídu půjde o vůbec nejlepší zážitek – reprodukuje řeč tak, aby byla konverzace jasně srozumitelná a pomocí potlačení ozvěny zajišťuje hladký průběh hovorů.

Praktický odnímatelný popruh vám umožní vzít si reproduktor LinkBuds Speaker kamkoli s sebou, ať už do jiné místnosti, nebo do kuchyně. Nabíjecí základna navíc umožňuje pohodlné nabíjení. Na těle se však nachází i klasický USB-C konektor, nabíjet tedy můžete i klasicky, pomocí kabelu. Díky zvýšené odolnosti jej můžete používat v blízkosti vody bez obav ze stříkající vody. Sony udává výdrž baterie zhruba 25 hodin při zhruba 25% hlasitosti. Reproduktor LinkBuds je k dispozici ve světle šedé a černé barvě.

Reproduktor zájemce vyjde na 3 999 Kč.