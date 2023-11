Další s Androidem 14, dostává jej letošní Xperia 10 V od Sony

Proces aktualizací na Android 14 pokračuje i u Sony. Zatímco vlajkový model Xperia 1 V se již dočkal, na řadu nyní přichází cenově dostupnější a ve střední třídě se nacházející Xperia 10 V, o čemž nás výrobce informuje skrze sociální síť X. Aktualizace nese označení 68.1.A.2.93 a přináší uživatelům Android 14 + nové bezpečnostní záplaty. Avšak došlo i na několik nových funkcí.

