Nejnovější Android 14 míří na Xperii 1 V od Sony

Vlajková loď od Sony nese v letošním roce název Xperia 1 V. Je vybavena špičkovým OLED displejem, výkonným procesorem Snapdragon 8 Gen 2 nebo 256GB interní pamětí. Samozřejmostí je i bezdrátové nabíjení nebo sestava pokročilých fotoaparátů, mezi kterými nechybí ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv.

Právě dnes Sony oficiálně oznámilo, že vypustilo aktualizaci na nejnovější Android 14, což je příjemně rychlé, neboť nový systém byl ze strany Googlu vydán zhruba před měsícem. Mezi novinkami figuruje i nový fotografický režim Bokeh, který má mít lepší výsledky než dosavadní portrét. Další novinkou je aplikace Video Creator, která umožňuje buď z velké části automatické vytváření videí z fotografií, případně i podrobné uživatelské možnosti nastavení. Je třeba dodat, že tato aplikace již byla dostupná dříve k doinstalování, nyní je přímo v systému.

Now #Xperia1V gets the OS update to Android 14!



Featuring the Video Creator app, improved Bokeh mode, Photo Pro Basic mode updates and new Game enhancer UI – get more from your Xperia.



Check out more details from the link below.#Sony #Xperia #SonyXperia #Android14