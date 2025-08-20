mobilenet.cz na sociálních sítích

Sluchátka pro masy, která zavaří AirPods? Google uvedl Pixel Buds 2a s čipem A1

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Google
  • Kvalitní zvukový přednes má zajistit upravený 11mm měnič a vylepšený ekvalizér
  • O aktivní potlačení hluku se stará čip Tensor A1
  • Na jedno nabití zvládnou sluchátka až 7 hodin přehrávání s aktivovaným ANC

Kromě smartphonů a hodinek se Google už nějakou dobu věnuje také sluchátkům. Ta nejlepší nesou, stejně jako telefony, označení Pro, zatímco cenově dostupnější modely s lákavým poměrem cena/výkon mají přídomek „a“. Nová Pixel Buds 2a tak lze považovat za konkurenci „základním“ AirPods a Google by se s nimi rád přiblížil popularitě cupertinské konkurence. Co tedy nabízejí?

Výkonnější ANC a promyšlený design

Sluchátka Pixel Buds 2a nejsou pecky, nýbrž špunty s konstrukcí, jakou známe z vlajkových modelů Pro. Jedná se přitom o promyšlený design z modelu Pro, který pootočením v uchu promění úroveň utěsnění zvukovodu, což umožňuje regulovat pasivní odhlučnění i komfort během delšího nošení. O aktivní potlačení hluku (ANC) se stará čip Tensor A1 (stejný jako u modelu Pro) a technologie Silent Seal 1.5. Jedná se tak vůbec o první sluchátka z řady A-Series s podporou ANC, kdy má být schopnost odhlučnění o 50 % vyšší než u původních Buds Pro.

Sluchátka budou dostupné ve dvou barevných provedeních: Hazel a Iris

Kvalitní zvukový přednes má zajistit upravený 11mm měnič a vylepšený ekvalizér. Sluchátka navíc vypadají (alespoň, co se renderů týče) líbivě a budou k dostání ve fialové (Iris) a hnědé (Hazel) variantě. Novinka potěší i svými kompaktními rozměry, neboť jde o nejmenší a nejlehčí sluchátka z řady A-Series. Pouzdro je pak vůbec nejmenším pouzdrem u sluchátek Pixel v historii vůbec. Kompaktní rozměry se zároveň podařilo skloubit s dlouhou výdrží. Při zapnutém ANC činí výdrž 7 hodin, a kombinovaná (s pouzdrem) dokonce 20 hodin. Konstrukce sluchátek navíc splňuje ochranu IP54 a pouzdro je navrženo tak, aby u něj byla možná výměna baterie.

Mezi dalšími funkcemi nechybí provázání s Gemini, Fast Pair či multipoint připojení. Na trh dorazí novinka až 9. října, a to za cenu 3 690 Kč, respektive 149 EUR. Google navíc oznámil také nové barevné provedení sluchátek Pixel Buds Pro 2, jejichž cena je stanovená na 6 199 Kč, respektive 249 EUR.

, ,
