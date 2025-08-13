Sledujte ty křivky. Google láká na Pixel 10 Pro Fold novým videem

S tím, jak se blíží uvedení telefonu s ohebným displejem od Applu, se znovu oživuje zájem o tuto oblast. Naznačuje to například způsob odhalování nového Pixelu Fold. Google si nenechává vše až na oficiální představení, ale pomalu dávkuje informace, například v podobě následujícího videa.
Pouhých 30 sekund ale stačí na to, abyste uviděli jen siluetu přístroje a nicneříkající komentář si jen pohrává s dvojznačností slova „opening“, které v daném kontextu znamená jak vybalování telefonu z krabice, tak jeho skutečné otevření.
Google chystá akci na 20. kde nejspíše představí telefony Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Prozatím je ale neznámou, jestli tento výčet doplní i slibovaný ohebný model, nebo dostane vlastní akci.