Sledujte ty křivky. Google láká na Pixel 10 Pro Fold novým videem

Ondřej Pohl
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Google ukazuje svůj další ohebný telefon
  • Mohl by se představit už za týden

S tím, jak se blíží uvedení telefonu s ohebným displejem od Applu, se znovu oživuje zájem o tuto oblast. Naznačuje to například způsob odhalování nového Pixelu Fold. Google si nenechává vše až na oficiální představení, ale pomalu dávkuje informace, například v podobě následujícího videa.

Pouhých 30 sekund ale stačí na to, abyste uviděli jen siluetu přístroje a nicneříkající komentář si jen pohrává s dvojznačností slova „opening“, které v daném kontextu znamená jak vybalování telefonu z krabice, tak jeho skutečné otevření.

Oficiálně: řada Google Pixel 10 a Pixel Watch 4 se představí 20. srpna
Oficiálně: řada Google Pixel 10 a Pixel Watch 4 se představí 20. srpna

Google chystá akci na 20. kde nejspíše představí telefony Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Prozatím je ale neznámou, jestli tento výčet doplní i slibovaný ohebný model, nebo dostane vlastní akci.

