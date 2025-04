Jak bude vypadat Pixel 10 Pro Fold? Unikají první obrázky odhalující vzhled

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Google se podle nejnovějších spekulací od Android Headlines, (viz androidheadlines.com), připravuje na uvedení dalšího skládacího telefonu, tentokrát pod názvem Pixel 10 Pro Fold. Tento model by mohl navázat na předchozí Pixel 9 Pro Fold, přičemž očekávání jsou vysoká – zejména pokud jde o vylepšení konstrukce, výkonu a softwarových funkcí.

Předchozí generace skládacích Pixelů ukázaly, že Google chce být v tomto segmentu aktivní, a pokud se zprávy o Pixelu 10 Pro Fold potvrdí, mohlo by jít o významný krok vpřed. Název napovídá, že zařízení bude součástí prémiové řady, což znamená, že by mohlo nabídnout špičkový hardware v kombinaci s inovativními softwarovými funkcemi využívajícími AI. Google v posledních letech výrazně investuje do umělé inteligence, takže lze očekávat, že nový skládací model přinese i vylepšení v oblasti asistence, produktivity a fotoaparátů.

Google Pixel 10 Pro Fold

Pokud se Pixel 10 Pro Fold skutečně dostane na trh, mohl by znamenat další krok k popularizaci skládacích telefonů, zejména mezi uživateli, kteří oceňují čistý Android a hlubokou integraci s ekosystémem Googlu. Co by však přeci jen mohlo zájemce zklamat, je vzhled. Zřejmě se totiž vůbec nezmění. Do představení, které se předpokládá v srpnu, je však ještě dlouhá doba, a může se ledacos změnit.