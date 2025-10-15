Google Pixel 10 Pro Fold explodoval během testu odolnosti

Pravidelným čtenářům není potřeba youtubový kanál JeryRigEverything blíže představovat. Nové mobilní telefony zde před kamerou podstupují brutální týrání v podobě škrábání do skla, pálení zapalovačem a další násilí, které má otestovat jeho fyzické zpracování a odolnost materiálů. Následuje rozborka zbytků telefonu, která mnohdy odstraní zajímavá konstrukční řešení nebo místa, kde se výrobce snažil ušetřit.
Google Pixel 10 Pro Fold byl první ze skládacích telefonů, který přišel s odolností IP68, a tak všechny zajímalo, jestli se i jeho další vlastnosti hodí pro ty, kteří hledají takto vybavený a odolnější telefon. Pro ně, stejně jako pro autora videa, však přišlo poměrně nepříjemné překvapení.
Na záznamu ho můžete vidět zhruba v sedmé minutě. Notně zničený telefon si musí vyslechnout nelichotivý komentář o tom, že je to jedna z nejméně odolných skládaček na trhu, když tu se ozve syčivý kouř následovaný oblakem kouře a spěšným odhozením telefonu na podložku. Dále autor podotýká, že je to vůbec poprvé za deset let, co dělá tyto extrémní testy, kdy byl výsledek takto dramatický. Následovalo spuštění požárního alarmu v nahrávacím studiu a „pitva“ zbytků telefonu společně s důrazným varováním, abyste si ho nedali náhodou otevřený do zadní kapsy – nemuselo by to skončit dobře.
Technické parametry Google Pixel 10 Pro Fold 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|155,2 × 76,3 × 10,8 mm, 258 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 8" (2 076 × 2 152 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Google Tensor G5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 015 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
