mobilenet.cz na sociálních sítích

Google Pixel 10 Pro Fold explodoval během testu odolnosti

Ondřej Pohl
1
Google Pixel 10 Pro Fold explodoval během testu odolnosti
Fotografie: Google
  • Při pokusu o zlomení přístroje začala baterie hořet
  • Podle autora je to poprvé za deset let provádění těchto testů

Pravidelným čtenářům není potřeba youtubový kanál JeryRigEverything blíže představovat. Nové mobilní telefony zde před kamerou podstupují brutální týrání v podobě škrábání do skla, pálení zapalovačem a další násilí, které má otestovat jeho fyzické zpracování a odolnost materiálů. Následuje rozborka zbytků telefonu, která mnohdy odstraní zajímavá konstrukční řešení nebo místa, kde se výrobce snažil ušetřit.

Google Pixel 10 Pro Fold deklasoval Samsung i Honor, jako první skládačka má IP68
Přečtěte si také

Google Pixel 10 Pro Fold deklasoval Samsung i Honor, jako první skládačka má IP68

Google Pixel 10 Pro Fold byl první ze skládacích telefonů, který přišel s odolností IP68, a tak všechny zajímalo, jestli se i jeho další vlastnosti hodí pro ty, kteří hledají takto vybavený a odolnější telefon. Pro ně, stejně jako pro autora videa, však přišlo poměrně nepříjemné překvapení.

Na záznamu ho můžete vidět zhruba v sedmé minutě. Notně zničený telefon si musí vyslechnout nelichotivý komentář o tom, že je to jedna z nejméně odolných skládaček na trhu, když tu se ozve syčivý kouř následovaný oblakem kouře a spěšným odhozením telefonu na podložku. Dále autor podotýká, že je to vůbec poprvé za deset let, co dělá tyto extrémní testy, kdy byl výsledek takto dramatický. Následovalo spuštění požárního alarmu v nahrávacím studiu a „pitva“ zbytků telefonu společně s důrazným varováním, abyste si ho nedali náhodou otevřený do zadní kapsy – nemuselo by to skončit dobře.

Problematické prokletí pojmenované Pixel – Glosa
Přečtěte si také

Problematické prokletí pojmenované Pixel – Glosa

Technické parametry Google Pixel 10 Pro Fold 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce155,2 × 76,3 × 10,8 mm, 258 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 8" (2 076 × 2 152 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetGoogle Tensor G5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 015 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
Youtube.com, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Prcko Prcko
Prcko Prcko
Desať rokov ničenia elektroniky s akým výsledkom?
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze