Sledujte s námi dnešní představení Pixelů 9 a dalších novinek od Googlu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Google již několik let nabízí jedny z nejzajímavějších smartphonů na trhu. Kromě vlajkových modelů klasické konstrukce má v nabídce také cenově dostupnější „Áčkový“ Pixel s velmi zajímavým poměrem cena/výkon a samozřejmě i ohebný Fold. Mimo to se šušká o představení nových Pixel Watch či bezdrátových sluchátek. Událost můžete sledovat na síti YouTube již dnes od 19:00 SELČ. Na mobilenet.cz také samozřejmě najdete podrobnosti o veškerých dnes představených novinkách. Níže se můžete dozvědět více o tom, co lze na základě různých „úniků“ očekávat, že Google představí.

Celkem čtyři Pixely, klasické i ohebné

V letošním roce se očekává, že tradiční smartphony od Googlu budou zastoupeny třemi modely: Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Displeje těchto zařízení by měly nabídnout úhlopříčky 6,3", 6,3" a 6,8". Kromě vylepšené fotovýbavy a výkonnějšího hardwaru se můžeme těšit na nový 4nm čipset Google Tensor G4 s osmi jádry, který slibuje výrazné zlepšení výkonu, zejména v oblastech využívajících umělou inteligenci. Dále se očekává, že nová generace Pixelů nabídne o něco větší baterie, což by mělo zajistit delší výdrž, a také rychlejší nabíjení, což byla jedna ze slabin předešlých Pixelů.

Pro fanoušky skládaček si Google údajně chystá nový model Fold, pravděpodobně s označením Pixel 9 Pro Fold. Tento model by měl být oproti svému předchůdci vyšší a tenčí, přičemž by mělo být možné jej zcela rozevřít do plochého stavu. Očekává se také mezigenerační snížení hmotnosti a nasazení nového čipsetu. Překvapivě však údajně dojde i ke snížení kapacity baterie, což může být kontroverzní krok, ale Google pravděpodobně vyváží tento menší baterii energeticky efektivnějším čipsetem.

Sluchátka i hodinky

Na své si přijdou i příznivci nositelné elektroniky neboli wearables, kde bychom se měli dočkat nových sluchátek Pixel Buds Pro 2. Nová generace přinese upravený design s tzv. ploutvičkami, které zajistí lepší uchycení v uchu. Kromě podpory ANC se můžeme těšit na několik atraktivních barevných variant, a také na nové nabíjecí pouzdro s kapacitou baterie údajně 650 mAh.

Google Pixel Watch 3, které by měly být dostupné ve dvou velikostech, konkrétně 41mm a 45mm, by si měly zachovat design, avšak přinést vyšší maximální jas displeje a zvýšenou obnovovací frekvenci. Co se týče baterie, očekává se kapacita 310 mAh u menší varianty a 420 mAh u větší varianty.