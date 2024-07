Skládačky od Samsungu jsou zase odolnější. Proti čemu je ochrání IP48?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z méně opěvovaných, avšak velmi důležitých novinek u dnes představené generace tzv. foldables je zvýšená odolnost. Samsungu se opět podařilo nastavit laťku pořádně vysoko a motivovat tak konkurenci, aby jej dohnala. Zatímco první generace ohebného Foldu neměla žádnou odolnost dle IP, předchozí řada spoléhala na odolnost IPX8, díky níž se uživatelé nemuseli obávat vody. Číslo „8“ konkrétně umožňuje ponořit zařízení do (sladké) vody až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. U letošní (celkem již šesté generace) šel však Samsung ještě o kousek dál a jako první se může pochlubit odolností nejen vůči tekutinám, ale také pevným částicím. Co pro uživatele tedy přesně znamená nová ochrana dle IP48 a je snad i důvodem k mezigenerační obměně?

Čím vyšší číslo, tím lépe

Za regulérní vlajkovou odolnost je označována ochrana IP68, a v tomto kontextu jsou tedy novinky od Samsungu jen krůček od této pomyslné laťky. Číslice čtyři označuje stupeň ochrany před vniknutím cizích předmětů o velikosti větší než 1 milimetr. Z toho vyplývá, že jemný prach do konstrukce zařízení stále může proniknout, ale hrubší nečistoty o velikosti větší než 1 milimetr již nikoliv.

V tomto ohledu je zároveň vhodné zmínit, že i v rámci našich prvních dojmů jsme byli potěšeni tím, jak dobře utěsněná je oblast pantu. Zatímco u prvních generací ohebných telefonů zde zpravidla bylo spoustu prostoru pro špínu a prach, která se do této oblasti mohla velmi snadno dostat, v tomto případě je vše příkladně zakrytované. Samsung se zároveň pochlubil tím, že došlo k vylepšením v oblasti pantu, jehož design upravil, a právě to zřejmě umožnilo zvýšit odolnost na IP48. Lze předpokládat, že se dozvíme více o konstrukci pantu i jeho utěsnění již během několika dní, kdy jsme zpravidla svědky různých „rozborek“ a kompletních demontáží.

Pro zákazníky, kteří chtějí mít klid na duši, může být nová odolnost IP48 jedním z důvodů, proč přejít ze staršího ohebného telefonu. Pokud máte smartphone s ochranou IPX8, doporučujeme spíše (bereme-li v potaz čistě odolnost) počkat na další generaci. Pro ty, kteří však používají starší „skládačky“ bez jakékoliv odolnosti, se může jednat o zajímavou výhodu. Samsung navíc k novinkám nabízí roční pojištění Samsung Care+ zdarma a možnost si během dvou let až dvakrát ročně vyměnit ochrannou fólii ohebného panelu za novou, rovněž zdarma.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold6 Rozměry 153,5 × 68,1 × 12,1 mm , 239 g Displej AMOLED, 7,6" (2 160 × 1 856 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh