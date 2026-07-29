Boj o neopravitelnou chybu v iPhonu 11. Zjištění muselo být odstraněno.

Bezpečnostní výzkumná firma Paradigm Shift minulý měsíc zveřejnila podrobnosti o neopravitelné zranitelnosti v Boot ROM, která postihuje procesory Apple A12 a A13, tedy typy nasazené v iPhonech řad Xs, Xr a 11. Krátce nato však musela příspěvek ze svého webu zcela odstranit, protože na ni podala žalobu digitální forenzní společnost Magnet Forensics. O všem informuje server Macrumors (viz macrumors.com).
V žalobě podané u federálního soudu v americké Georgii tvrdí společnost Magnet Forensics, že odhalená bezpečnostní chyba je v podstatě totožná s tou, na které dříve pracoval její bývalý zaměstnanec Mario Del Gaudio. Ten následně přešel právě do Paradigm Shift. Magnet Forensics proto tvrdí, že Del Gaudio zveřejněním výzkumu vyzradil její obchodní tajemství.
Zranitelnost se týká paměti Boot ROM, což je první kód, který se na zařízení spouští při zapnutí. Jelikož je tento kód pevně zapsán do procesoru při výrobně, nelze jej opravit žádnou softwarovou aktualizací iOS a postižená zařízení zůstávají zranitelná.
Apple iPhone 11 256 GB
|Rozměry
|150,9 × 75,7 × 8,3 mm, 194 g
|Displej
|TFT IPS, 6,1" (1 792 × 828 px)
|Fotoaparát
|12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A13 Bionic,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 110 mAh