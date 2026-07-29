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Boj o neopravitelnou chybu v iPhonu 11. Zjištění muselo být odstraněno.

Michal Pavlíček
Boj o neopravitelnou chybu v iPhonu 11. Zjištění muselo být odstraněno.
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Výzkumná firma odhalila neopravitelnou bezpečnostní chybu v čipech iPhonů 11
  • Zpráva ale musela po žalobě konkurenční společnosti okamžitě zmizet z webu

Bezpečnostní výzkumná firma Paradigm Shift minulý měsíc zveřejnila podrobnosti o neopravitelné zranitelnosti v Boot ROM, která postihuje procesory Apple A12 a A13, tedy typy nasazené v iPhonech řad Xs, Xr a 11. Krátce nato však musela příspěvek ze svého webu zcela odstranit, protože na ni podala žalobu digitální forenzní společnost Magnet Forensics. O všem informuje server Macrumors (viz macrumors.com).

Apple iPhone 11Apple iPhone XsApple iPhone Xs MaxApple iPhone Xr
Apple iPhone 11
Apple iPhone Xs
Apple iPhone Xs Max
Apple iPhone Xr
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V žalobě podané u federálního soudu v americké Georgii tvrdí společnost Magnet Forensics, že odhalená bezpečnostní chyba je v podstatě totožná s tou, na které dříve pracoval její bývalý zaměstnanec Mario Del Gaudio. Ten následně přešel právě do Paradigm Shift. Magnet Forensics proto tvrdí, že Del Gaudio zveřejněním výzkumu vyzradil její obchodní tajemství.

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Zranitelnost se týká paměti Boot ROM, což je první kód, který se na zařízení spouští při zapnutí. Jelikož je tento kód pevně zapsán do procesoru při výrobně, nelze jej opravit žádnou softwarovou aktualizací iOS a postižená zařízení zůstávají zranitelná.

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Apple iPhone 11 256 GB

Rozměry150,9 × 75,7 × 8,3 mm, 194 g
DisplejTFT IPS, 6,1" (1 792 × 828 px)
Fotoaparát12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A13 Bionic,
PaměťRAM: 4 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor3 110 mAh
macrumors.com,
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