Sbazar.cz sjednocuje komunikaci v nové aplikaci

Inzertní platforma Sbazar.cz přichází se dvěma zásadními novinkami, které zlepšují uživatelský zážitek i bezpečnost. Dosavadní e-mailovou komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím nyní nahradí Sbazar Messenger, zároveň služba představuje zcela novou mobilní aplikaci, a to i z důvodu, že mobilní uživatelé dnes tvoří více než polovinu návštěvnosti platformy.
„Na Sbazar.cz se setkáváme se stále sofistikovanějšími podvody. My i naši uživatelé musíme být více obezřetnější. Podvodníci zlepšují své metody, a zatímco dříve byly podvodné inzeráty psané lámanou češtinou, dnes již bezchybně zvládají psát i smysluplné e-maily. Odhalení podvodu je tak mnohem složitější. Všechny tyto aspekty bereme při správě a vývoji služby v potaz a technologicky na ně reagujeme. Výsledkem je právě Sbazar Messenger,“ představuje novinku Jakub Rybár, produktový manažer Sbazar.cz.
Cílem Messengeru je zvýšit bezpečnost uživatelů a zpříjemnit celý proces nákupu a prodeje. Komunikace probíhá rychle, přehledně a kontrolovaně přímo v rámci platformy, což snižuje riziko podvodů, často spáchaných mimo Sbazar.cz, například prostřednictvím falešných e-mailů nebo napodobenin webových stránek. Aktuálně Sbazar.cz totiž blokuje 50 až 100 účtů měsíčně s podezřením na podvodné chování. „Zavedením bezpečnostního prvku v podobě Messengeru chceme snížit počet podvodných účtů na platformě a minimalizovat riziko, že uživatelé budou přesměrováni na podvodné weby skrze neprověřené externí odkazy,” vysvětluje Jakub Rybár.
Mobilní aplikace je vyvinuta od základů jako plně nativní a nahrazuje starou verzi starou více než deset let. Uživatelům nabízí rychlé a pohodlné prostředí s funkcemi známými z webu – registraci, správu účtu, přidávání a editaci inzerátů či možnost reagovat na nabídky a nahlásit nevhodné chování.
Díky push notifikacím jsou navíc uživatelé okamžitě informováni o nových zprávách či reakcích na své inzeráty. Sbazar Messenger je plně integrován přímo do aplikace, takže komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá bezpečně a bez nutnosti externích kanálů. Vše – od vyhledání zboží po domluvu obchodu – je tak dostupné na jednom místě.