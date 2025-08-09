Skvělá zpráva, Mapy.com nově naplánují cesty hromadnou dopravou

Mapy.com posouvají plánování cest na další úroveň. Nově totiž dokážou nabídnout trasu nejen pro auto či pěší, ale i pro hromadnou dopravu – od autobusů a metra přes tramvaje až po vlaky, přívozy či lanovky. Uživatel si jednoduše zadá cíl a aplikace mu nabídne více variant spojení včetně různých časů odjezdu. Díky tomu si může zvolit cestu přesně podle svých potřeb, ať už dává přednost rychlosti, minimálním přestupům, nebo například bezbariérovému spoji.
Výhodou je také propojení s aktuálními daty dopravců. Mapy.com ukážou nejen to, kde se spoj právě nachází, ale i případné zpoždění. Po celou dobu cesty aplikace informuje o přestupech, zpožděních i čase výstupu, aby cestující nemusel nic složitě dohledávat.
Když je to možné, Mapy.com zároveň nabídnou odkaz na oficiální prodej jízdenek, například přes systém PID nebo OneTicket. V opačném případě zobrazí alespoň cenu nebo doporučí jiný způsob nákupu, například SMS jízdenku.
Novinka navíc není omezena jen na Česko. Díky napojení na evropské dopravce lze naplánovat i delší cesty do zahraničí – třeba vlakem do Vídně, autobusem do Berlína nebo až do Paříže.