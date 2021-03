Šestá sezóna Samsung MČR v mobilních hrách 2021 začíná

Fotografie: Samsung

Samsung Mistrovství České republiky v mobilních hrách odhaluje detaily své šesté sezóny. Nejlepší čeští a slovenští hráči na chytrých telefonech se v novém ročníku opět utkají ve hře Brawl Stars. Titul se pokusí obhájit tým fotbalisty Jakuba Jankta, Sampi.Tipsport, který by i letos měl patřit k velkým favoritům. Vůbec poprvé se uskuteční také turnaj v nové hře League of Legends: Wild Rift. Ten se odehraje i s oficiální podporou vydavatele Riot Games. První kvalifikace na listopadové finále Samsung MČR v mobilních hrách začíná už 4. dubna.

Agentura PLAYzone odhalila podobu nové sezóny největšího českého turnaje zaměřeného na hráče mobilních her. Šestý ročník Samsung Mistrovství České republiky v mobilních hrách zatím odhaluje dva herní tituly. Prvním z nich je taktická střílečka Brawl Stars, ve které soutěžili hráči i v loňském roce. Druhou zařazenou hrou je mobilní verze oblíbené MOBA League of Legends, která patří k nejoblíbenějším počítačovým hrám na světě. V ní proti sobě nastupují dva pětičlenné týmy s cílem zničit hlavní budovu soupeře. League of Legends: Wild Rift pozná své vítěze vůbec poprvé, neboť se stále jedná o novinku, kterou její vývojář Riot Games představil teprve ve druhé polovině roku 2020. Riot Games navíc vyjádřil turnaji oficiální podporu. Oficiálními telefony letošního mistrovství jsou novinky z řady Samsung Galaxy A, které jsou určené pro mladé hráče.

„Společnost Samsung dlouhodobě podporuje mobilní esport nejenom partnerstvím s organizátory českého mistrovství, ale také špičkovými chytrými telefony. I proto jsme rádi, že se můžeme po roce stát opět strategickým partnerem největšího českého turnaje v mobilních hrách. Nová cesta budoucích šampionů právě začíná a věřím, že fanouškům opět nabídnou skvělou podívanou,“ říká Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Šanci na titul má každý

V rámci každé hry se odehraje několik měsíčních turnajových sérií (šest pro Brawl Stars a 5 pro LoL: Wild Rift) a dva speciální turnaje (MidSeason a Last Call). Z nich vzejde z každé hry osm nejlepších týmů z Česka a Slovenska, které se kvalifikují do podzimního finále. Z něho pak vzejde jediný celek, který získá titul šampiona roku 2021. Od začátku dubna do druhé poloviny září budou mít týmy možnost účastnit se otevřených kvalifikací na portále PLAYzone.cz, a zabojovat tak o své místo na Samsung MČR v mobilních hrách. V loňském roce se turnaj odehrál pouze po internetu bez účasti hráčů a diváků, proto organizátoři doufají, že se letos podaří vrátit se do prostor brněnského výstaviště, kde se finále na normálních okolností odehrává. Celková finanční dotace turnaje se vyšplhala na 216 000 korun.

„Plné haly nadšenců e-sportu nám opravdu chybějí. Jsme rádi, že v loňském roce na nás i přesto diváci nezanevřeli, naopak jich bylo nejvíc v historii turnaje. Ale přece jen, atmosféře zaplněného publika se nic nevyrovná. Přeji všem soutěžícím, aby se jim sezóna podařila dle představ a už se těšíme na nové napínavé zápasy,“ popisuje Lukáš Pleskot, výkonný ředitel pořádající agentury PLAYzone. Nejdůležitější zápasy sezóny se budou vysílat na kanálu Playzone pod platformou Twitch, dále pak na facebookových stránkách Prima COOL a také v aplikaci HbbTV televizních stanic Prima. Strategickým partnerem se opět stává dlouhodobý výrobce mobilních telefonů Samsung, který šampionát tradičně podporuje. I další partnery pojí s mistrovstvím mnohaletá spolupráce. V šesté sezoně jsou jimi prodejce elektroniky Datart a výrobce síťových prvků TP-LINK.