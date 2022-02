Samsungy Galaxy S22 Ultra s Exynosem a Snapdragonem poměřily síly v benchmarku

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung se drží tradice a své vlajkové modely osazuje jak vlastními čipsety Exynos, tak i konkurenčními Snapdragony. Jejich dostupnost se pak obvykle liší na základě cílového trhu. Zmíněná dualita pak obvykle vyvolává otázky, jestli náhodou není druhá varianta v něčem lepší. Jiné to nebude ani u letošní řady a jejího vrcholného modelu Galaxy S22 Ultra. Jeho varianta SM-S908U je poháněna čipsetem Exynos 2200, zatímco SM-S908B sází na Snapdragon 8 Gen1. Obě varianty se ještě před svým uvedením objevily v benchmarku Geekbench, a tak je možné srovnávat jejich výkony.

Z hlediska výkonu procesorové části jsou obě varianty srovnatelné.

Z podrobných výsledků pak vyplývá, že zatímco verze s Exynosem lehce vede ve výkonu na jedno jádro, Snapdragon je lepší ve vícejádrových úlohách. V obou případech jde ale o rozdíly v řádu procentních bodů, které jsou prakticky zanedbatelné. A není divu, oba čipsety jsou založeny na 4nm výrobním procesu a mají téměř totožnou architekturu.

Geekbench se zaměřuje hlavně na výkon procesorové části, o celkovém výkonu tak ještě může rozhodnout použitá grafika. Stejně tak vám benchmarky nic neřeknou o dalších uživatelských vlastnostech, jako je spotřeba energie nebo produkované teplo, to si budeme muset počkat na reálné testy. Oficiálně stanovené datum premiéry nové řady S22 je 9. února 2022, do prodeje by se pak první kousky mohly dostat ještě před koncem měsíce.