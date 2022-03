Nejnovější Samsungy uměle omezují výkon u více než 10 tisíc aplikací

Mobilní zařízení dnes musí plnit dva naprosto protichůdné požadavky. Musejí být lehké, tenké, ale zároveň výkonné a s dlouhou výdrží na nabití. Dosáhnout se toho dá mnoha způsoby a jedním z nich je umělé omezování výkonu (tzv. throttling), ke kterému se obvykle přistupuje, když teploty překročí únosnou mez a hrozí poškození hardwaru. Nové zjištění korejských uživatelů ale ukazuje, že nejnovější řada S22 na tamním trhu omezuje výkon i v základním nastavení.

Hlavním viníkem je služba Game Optimizing Service (GOS) společnosti Samsung, která je v některých telefonech Samsung předinstalována. Aplikace umožňuje jemně vyladit výkon systému během hraní her a dokonce tvrdí, že snižuje a optimalizuje tvorbu tepla ve snaze prodloužit výdrž baterie. Problém je, že takto může kromě her omezovat i jiné aplikace, což výrazně ovlivňuje jejich výkon. Korejští uživatelé sestavují pomocí sociálních sítí jejich seznam a vypadá to, že má více než 10 tisíc položek.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps... pic.twitter.com/U58AreZZoo