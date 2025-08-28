mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung za týden představí několik novinek. Třeba dalšího člena řady Galaxy S25

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • S největší pravděpodobností půjde o očekávaný model Galaxy S25 FE
  • Představí se taktéž prémiová řada tabletů
  • Akce Galaxy Event proběhne jen virtuálně ve čtvrtek 4. září

Září se stane zřejmě měsícem novinek. Klíčovou tiskovou konferenci má v plánu samozřejmě Apple, zajímavý dvojskládací mobil představí Huawei, koná se veletrh IFA v Berlíně a navrch Samsung oznámil nejnovější Galaxy Event.

Samsung Galaxy Event

Výrobce již vše oficiálně oznámil (viz samsung.com), dokonce i naznačil, na co se můžeme těšit, byť mnohé už víme díky únikům v předcházejících týdnech. Samsung zmínil, že se dočkáme nového člena prémiové řady Galaxy S25. My však víme, že s největší pravděpodobností půjde o Galaxy S25 FE, tedy cenově dostupnější kousek, který by měl velikostí odpovídat Samsungu Galaxy S25+, ale výbava bude nepatrně horší.

Očekávané novinky, které by Samsung mohl představit

Kromě mobilu je potvrzen příchod nových tablet. Výrobce však nezmiňuje, o jaké tablety půjde ani kolik jich bude. Opět však můžeme zabrousit do spekulací, které delší dobu zmiňují příchod řady Galaxy Tab S11. Dočkat bychom se mohli dvou až tří nových modelů.

Za zmínku také stojí, že by Samsung mohl překvapit ještě jedním zařízením. Jedná se o Samsung Galaxy G Fold, což je pouze pracovní označení. Jednalo by se o skládací model s možností jej složit hned dvakrát. Výrobce jej měl mít zcela připravený, avšak nestanovil termín představení.

Tisková konference Samsungu proběhne výhradně v on-line podobě, přičemž přenos můžete sledovat přes stream na YouTube, který najdete již v tuto chvíli v tomto článku. Vše začne ve čtvrtek 4. září od 11:30 hodin středoevropského letního času.

samsung.com,
