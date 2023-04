Samsung usnadní výměnu baterií u příští generace „foldables“

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv se o tomto aspektu nedávno představené vlajkové řady Galaxy S23 příliš nediskutuje, Samsung zapracoval na opravitelnosti nebo alespoň snížení náročnosti výměny baterie. Tu je u celé série Galaxy S23 nově možné vytáhnout za pomoci zatáhnutí speciální pásky bez potřeby nejprve nahřívat (či naléptavat) lepidlo, kterým jsou často baterie přichyceny ke zbytku konstrukce. Výměna baterie je tak jednoduší, časově méně náročná a čistě teoreticky by měla být i o něco levnější, neboť nad ní servisní technik stráví o něco méně času. Stejně tak může částečně nahrávat těm, kteří by si chtěli telefon opravit sami doma, ačkoliv by se museli rozloučit s odolností proti vodě a prachu dle IP68.

Důležité však je, že podobný systém snadného vytažení (a tedy i výměny) baterie hodlá Samsung podle galaxyclub.nl aplikovat i u chystaných „foldables“ pro letošní rok. V rámci ohebné konstrukce mají navíc jak Flip, tak Fold baterie hned dvě, tudíž by jejich snadnější výměna uspořila ještě více času. Jestli se tak skutečně stane, to se však dozvíme až po jejich představení s příchodem prvních rozborek.

