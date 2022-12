Ohebný Samsung Galaxy Z Flip5 dostane vítaná vylepšení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V segmentu telefonů s ohebným displejem je jednoznačným lídrem Samsung, který již několik let produkuje hned dvě řady, a to Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Druhá jmenovaná zastřešuje modely véčkové konstrukce, které mají na vnější straně spíše jen menší informační displej. A právě ten se bude v příštím roce dle Rosse Younga měnit. Budoucí Galaxy Z Flip5 má lákat na více než 3" vnější displej. Připomeňme, že současná generace má pouze 1,9" panel.

Informace se zdají být vcelku logické, protože například Oppo chystá ohebný telefon véčkové konstrukce, který má rovněž nabízet velký, více než 3" vnější displej. Nebylo by tak překvapením, že jihokorejský výrobce nebude chtít zůstávat pozadu.

Nadále vylepšován má být i ohebný patent, což sice na první pohled nebude viditelné, ale výhody to přinese. Přepracovaný pant by se měl totiž pozitivně projevit na vnějším ohebném displeji, a to tím, že dojde k minimalizaci viditelnosti ohybu. Viditelnost tohoto elementu se tak Samsung bude snažit opět snížit.