Těšili jste se na Galaxy Note20 Ultra? Smůla, Samsung údajně žádný nechystá

Samsung v letošním roce představil ultimátně vybavený Galaxy S20 Ultra (jenž je na vybraných trzích navíc opatřen přídomkem 5G), který nabídl obrovský displej se 120Hz obnovovací frekvencí, 5 000mAh baterii s podporou 45W nabíjení či 100× zoom fotoaparátu. Pokud jste tak logicky očekávali představení podobně vybavené „Ultra“ verze také u řady Galaxy Note20, k jejímuž odhalení by mělo dojít v druhé polovině letošního roku, musíme vás zklamat.

No Galaxy Note Ultra model, but the Galaxy Fold 2 will be your Ultra. #GalaxyNote

Podle zakladatele společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC), Rosse Younga, letos jihokorejský výrobce totiž žádnou Ultra verzi Galaxy Note20 neplánuje. Znamená to snad, že modely Note20 nenabídnou 10× hybridní přiblížení a stonásobný zoom? Nebo touto funkcí budou disponovat, pouze neponesou označení Ultra? Přikláníme se spíše k první variantě.

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+