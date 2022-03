Samsung se do toho opře. Letos možná představí trojici ohebných telefonů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung pravděpodobně na sklonu letošního léta představí další generaci svých telefonů s ohebným displejem. Jak zmiňuje galaxyclub.nl, je velmi pravděpodobné, že půjde o pokračovatele současných modelů, tedy Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4. Úspěch současných generací je pro Samsung jasným argumentem nadále pokračovat.

Letos by však jihokorejský výrobce mohl překvapit a možná ukáže ještě jedno zařízení, které by mělo nějakým způsobem ohebný displej. Ohebné modely totiž Samsung označuje kódy Q a B, avšak letos se mezi touto skupinkou vyskytuje ještě písmeno N, konkrétně v podobě N4 po boku Q4 (Z Fold4) a B4 (Z Flip4). Zůstává otázkou, jaký vzhled výrobce zvolí. Zda půjde o víckrát složitelné zařízení, případně zda Samsung ukáže rolovací displej. Prozatímní informace totiž nasvědčují tomu, že model s označením N4 nebude zcela běžného charakteru a zřejmě bude jen omezeně dostupný, což je ideální příležitosti, jak by Samsung mohl nastínit, jakým směrem se v budoucnu chce ubírat.

Rovněž se uvidí, zda třetí novinku do party Samsung představí po boku Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4, je možné, že jí vyčlení samostatný čas například na podzim.