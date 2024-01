Detailní pohled na nový Exynos 2400 for Galaxy, který pohání Samsung Galaxy S24(+)

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Včerejší událost Unpacked byla mírně netradiční tím, jak moc velká pozornost byla věnována umělé inteligenci Galaxy AI, přesto jsme se pochopitelně dočkali i hardwarových novinek. Kromě nové řady Galaxy S24 za pozornost stojí uvedení nového čipsetu Exynos 2400 for Galaxy. Ten tak po loňské generaci Galaxy S23, jež byla poháněna výlučně čipsetem Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, zavítá do Galaxy S24 a Galaxy S24+. Jelikož byli zástupci Samsungu během prezentace poměrně skoupí na technické detaily, nabízíme vám nyní podrobný pohled na nový čipset, jenž byl sice oficiálně odhalen už před nějakou dobou, ale jeho specifikace zůstávaly (alespoň oficiálně) utajeny.

Pokročilý 4nm výrobní proces a celkem 10 jader

Exynos 2400 for Galaxy je vyroben 4nm technologií a využívá vylepšený výrobní proces 4LPP+ (či také SF4P, jak uvádí sammobile.com). Jedná se přitom již o třetí generaci 4nm výrobního procesu společnosti Samsung, jež nabízela první 4nm čipset v podobě Exynosu 2200.

Procesor má deset jader. Nejvýkonnější je Cortex-X4 s taktem 3,2 GHz. Za ním následuje dvojice Cortex-A720 s taktem 2,9 GHz, tři stejná jádra s taktem 2,6 GHz a čtveřice jader Cortex-A520 o frekvenci 1,95 GHz. Dodejme, že takt jader je nižší, než nabízí Snapdragon 8 Gen3 od Qualcommu, na druhou stranu má být Exynos energeticky efektivnější, což se jistě již brzy dozvíme.

Samsung Galaxy S24 s Exynosem slibuje delší výdrž a AI funkce

Exynos 2400 je zároveň prvním čipsetem Exynos s technologií FOWLP (Fan-out Wafer Level Package). Pomocí ní má být vylepšen tepelný management, což znamená i nižší zahřívání při vyšší zátěži. Grafická jednotka s označením Xclipse 940 využívá technologii RDNA3 z dílny AMD a podle Samsungu má být o 70 % výkonnější oproti GPU Xclipse 920 u Exynosu 2200. Zajímavostí je například dedikované hardwarové akcelerování ray-tracingu u her, i když je otázka, kdy a kolik titulů bude tuto technologii podporovat. Čip dále zvládne „pohánět“ až QHD+ obrazovku se 144Hz obnovovací frekvencí nebo 4K displej se 120Hz obnovovací frekvencí, stejně tak neschází podpora HDR, HDR10+ i HLG a schopnost přehrávat video v 8K a 60 FPS.

Až 320 megapixelů

Maximální (kumulativní) rozlišení použitých senzorů v napojení na obrazovou jednotku (tzv. ISP) činí 320 megapixelů, kdy lze zachytit snímky 108Mpx snímače s nulovým zpožděním (tzv. zero shutter lag) či dosáhnout stejného nulového zpoždění u kombinace při focení 64Mpx a 32Mpx snímačem v jednu chvíli. Stejně tak je podporován záznam ve 4K se 120 FPS či 8K video s 30 FPS a elektronickou stabilizací.

Pro využívání AI je pak důležité NPU, jež má být 14,7× rychlejší oproti tomu použitému u Exynosu 2200. Z konektivity neschází evropské Galileo, GLONASS, GPS či BeiDou. Dále se lze spolehnout na Wi-Fi 6E (Galaxy S24 Ultra se Snapdragonem 8 Gen3 for Galaxy pak jako první telefon značky nabídne i Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, NFC či USB-C 3.2.