Samsung pracuje na „nulových rámečcích“ kolem displeje a vylepšené UDC kameře

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Samsung je v současnosti největším výrobcem OLED panelů pro chytré telefony, které najdeme v nejen v iPhonech . Logicky tak má s jejich vývojem značné zkušenosti a snaží se je neustále vylepšovat, což se projevuje například v oblasti maximálního jasu a šetrností pro lidský zrak.

Jedním z diskutovaných atributů je rovněž tloušťka rámečků, která víceméně udává, o jak prémiové zařízení se jedná. Například nedávno představený ZenFone 10, jenž přejal tloušťku rámečků od ZenFonu 9, je v tomto ohledu zklamáním, naopak Infinix Note 30 Pro má navzdory tomu, o jak cenově dostupné zařízení se jedná, tenčí rámečky a ve své třídě je jasným premiantem. U vlajkových modelů, jako jsou iPhony (Pro) či řada Galaxy S, je pak vysněným ideálem mít rámečky co nejtenčí, respektive téměř žádné, čehož se i Samsung snaží podle informací uživatele s přezdívkou Revegnus dosáhnout.

Během prezentace, z níž pořídil dotyčný snímek, je patrné, že Samsung pracuje na „Zero Bezel“ neboli nulových rámečcích OLED obrazovek, ale také tzv. „All around full screen“, u které je patrné zaoblení nejen na bocích, ale po všech stranách. Obrazovka tak v podstatě „obtéká“ boky telefonu až do poloviny tloušťky zařízení, kde nastupuje rámeček. U takovéhoto řešení pak pochopitelně vyvstává otázka ohledně odolnosti, ovšem minimálně z hlediska používání gest by se jednalo o velmi povedené řešení a na trhu již jsou i smartphony se zaoblením na všech stranách (tedy nahoře i dole), ačkoliv ne takto výrazným. „Nulové rámečky“ by pak měly využívat 3D laminovací technologii.

Na stránce z prezentace lze zahlédnout i zmínku o UPC neboli „Under Panel Camera“, což je mírně rozdílné značení oproti UDC (Under Display Camera) u ohebného Z Foldu, lze však předpokládat, že se jedná o stejnou technologii. U těchto kamerek má být optimalizována struktura pixelů pro co nejvyšší světelnou propustnost, konkrétně by se mělo jednat o 50% navýšení, zřejmě oproti Z Foldu5, což však není zcela jasné.