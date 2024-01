Nejlepší inovace Galaxy S24 Ultra se týká displeje, ale špičkový jas to není

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Stalo se již jakousi tradicí, že souběžně s uvedením nové vlajkové řady Galaxy S se každoročně dočkáme představení zbrusu nového odolného skla Corning. Obvykle se mluví o vyšší odolnosti vůči prasknutí, častokrát však slýcháme rovněž o tom, jak nový typ skla lépe odolá škrábancům (zvýšení odolnosti proti prasknutí i poškrábání současně je přitom poměrně obtížné dosáhnout), letošní model skla Corning však přinesl ještě jednu výhodu.

Jak zřejmě již víte, Samsung včera uvedl tři telefony řady Galaxy S24, ovšem nový typ ochranného skla Corning Gorilla Glass Armor se podívá pouze na Galaxy S24 Ultra. Důvod? Podle informací produktového manažera české pobočky Samsungu, Petra Holého, jehož jsme si pozvali do speciálního dílu pořadu mobilecast, je to cena. Ta je údajně u Corning Gorilla Glass Armor relativně vysoká. Jak konkrétně, to nevíme, známe však alespoň přednosti tohoto nového typu ochranného skla.

Dejte odleskům sbohem

Začněme oficiálním výrokem, který během uvedení novinek padl, podle něhož se jedná o doposud nejtvrdší sklo Corning. Je tak jen otázkou času, kdy se na YouTube vyrojí první droptesty, jež budou odolnost skla i zbrusu nového titanového rámečku Galaxy S24 Ultra důkladně testovat. Pokud však nosíte telefon v pouzdru, stejně jako většina uživatelů, a nehodláte jej úmyslně „droptestovat“, mnohem více vás potěší příslib, že má Corning Gorilla Glass Armor nabídnout nejvyšší možnou proti škrábancům a být dokonce čtyřikrát odolnější proti poškrábání než konkurenční ochranná skla. Je otázkou, zda tím Corning odkazuje na Ceramic Shield u iPhonů (jenž pro Apple rovněž vyrábí) nebo třeba Kunlun Glass, jež využívá Huawei. Vyšší odolnost proti poškrábání však považuji za velmi vítanou a ocení ji naprosto každý.

Zcela nejzásadnější inovací však podle mě není vyšší odolnost proti prasknutí či poškrábání, ale schopnost eliminovat odlesky. Sklo Corning Gorilla Glass Armor podle výrobce sníží odrazivost až o 75 %, což znamená lepší čitelnost a zkrátka méně rušivých odlesků. Zatímco odolnost vůči prasknutí či poškrábání u běžného uživatele otestuje až čas, menší odrazivost je viditelná okamžitě a všem doporučuji si i z tohoto důvodu jít vyzkoušet Galaxy S24 Ultra naživo. Již během prebriefingu k novým modelům Galaxy S24 jsem si tak u velkého proskleného okna vedle sebe podržel Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24+ a rozdíl v odlescích byl obrovský. Domnívám se, že to je alespoň částečně patrné i ve videu k představení (k vidění třeba hned na začátku od 35. sekundy). Za mě se jedná o menší revoluci, která i spolu s mezigeneračně vyšším jasem 2 600 nitů zajistí skutečně špičkovou čitelnost u Galaxy S24 Ultra. Ještě více mě však těší, že se nepochybně dříve či později toto sklo objeví i v dalších telefonech.