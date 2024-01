Samsung pracuje na novém adaptéru. Výkonem neoslní, ale bude praktický

Ačkoliv se Samsung u smartphonů drží, co se nabíjecího výkonu týče, poměrně zkrátka (v nejlepším případě se historicky uchýlil k výkonu 45 W), nezastavilo jej to ve vývoji nových adaptérů. U chystané vlajkové řady Galaxy S24 lze očekávat, že zatímco nejmenší zástupce s označením Galaxy S24 si zachová maximální nabíjecí výkon 25 W, větší a dražší Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra budou podporovat až 45 W (pochopitelně je řeč o klasickém drátovém nabíjení, nikoli bezdrátové obdobě). Ať už se tak eventuálně rozhodnete pro jakýkoliv model, budete mít s chystanými adaptéry, které odtajnil uživatel sociální sítě X, Roland Quandt, výkonu více než dostatek.

Výkonnější z připravovaných adaptérů nabídne maximální výkon 50 W, což je na dnešní poměry přeci jen trochu málo. V našem článku ze série mobilenet.cz radí jsme například doporučovali podstatně výkonnější 125W GaN adaptér od Motoroly, s pomocí něhož rychle nabijete nejen (kompatibilní) telefony, ale třeba také notebook či další elektroniku a zároveň máte jistotu, že vám výkon postačí i v budoucnu. 50 W je v tomto ohledu tedy trochu zklamáním, vynahradit by vám to však mohla „praktičnost“ nabíječky, která má být osazena hned dvojicí USB-C. Na obou výstupech bychom se tak měli dočkat nabíjecího výkonu 25 W. Tento adaptér nese označení EP-T5020.

Samsung Charger Duo 50W (2x USB-C wired fast charger) EP-T5020 incoming.



and they'll have an updated 45W charger as well, EP-T4511 (old one is EP-T4510)