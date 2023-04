Bleskové nabíjení Viva X90 Pro zachyceno v grafu: jak se osvědčilo 120 W?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jedním z několika vylepšení, kterými prošla vlajková řada Vivo X Pro, je mezigenerační navýšení kapacity baterie i nabíjecího výkonu Viva X90 Pro oproti loňskému modelu Vivo X80 Pro. Novinka, jež je osazena 4 870mAh baterií, dostala v naší recenzi pochvalu za dlouhou výdrž a v kombinaci s více než o třetinu výkonnějším nabíjením (120 W) se jedná o smartphone, který můžete nechávat pravidelně nabíjet klidně i jen v rámci pár minut. Dle našeho měření se umí za pouhých 8 minut nabít z 0 % na 50 %, což může být u tohoto modelu dostačující i na jeden den používání.

Vivo X90 Pro – videorecenze

Pro někoho neméně důležitou funkcí je také možnost superrychlé nabíjení ponechat vypnuté, čímž se nabíjecí výkon sníží, teoreticky tak bude šetrnější k baterii. Na druhou stranu výrobce poskytuje garanci, že i po 1 460 nabíjecích cyklech si zachová baterie více než 80 % kapacity. I při průměrném nabíjení jednou denně (u těch nejnáročnějších uživatelů) se tak jedná přinejmenším o čtyři roky používání, než kapacita baterie výrazněji poklesne. Jelikož by ale podle nás byla škoda nevyužívat plný potenciál rychlého nabíjení Viva X90 Pro, rozhodli jsme se změřit a přenést do grafů, jak rychle se Vivo X90 Pro přiloženým 120W adaptérem vlastně nabíjí. Výsledky přitom poukazují na to, že i když budete nabíjet zcela vybitý smartphone do 100 % (což je v praxi vcelku ojedinělé), zabere plné nabití zhruba jen 20 minut.