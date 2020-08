Samsung potvrdil příchod 3 velkých aktualizací Androidu pro nové modely řady Galaxy

Během virtuální události Galaxy Unpacked Samsung prozradil, že vybraná Galaxy zařízení obdrží tři velké aktualizace. Doposud však nebylo 100% zřejmé, jestli tím byly míněny aktualizace nadstavby One UI, nebo samotného operačního systému Android.

