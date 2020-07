Samsung Galaxy Z Flip 5G oficiálně: přivítejte skládací smartphone s podporou 5G

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung dnes představil Galaxy Z Flip 5G, zařízení kombinující skládací smartphone s rychlostí technologie 5G. Model Galaxy Z Flip 5G bude na českém trhu dostupný od 7. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 42 999 Kč. K dispozici bude u vybraných obchodních partnerů v šedé (Mystic Gray) a bronzové (Mystic Bronze) barvě.

„Společnost Samsung pokračuje v předávání výhod 5G do rukou uživatelů. Soustavně se snažíme, aby byla tato technologie dostupná co největšímu počtu lidí,“ řekl Dr. TM Roh, prezident a vedoucí oddělení mobilních komunikací v Samsung Electronics. „Jsme rádi, že jsme mohli do Galaxy Z Flip přidat novou generaci rychlosti a konektivity, a rozšířit tak naše portfolio 5G zařízení, která pomáhají lidem dělat více toho, co mají rádi.“

Výkonnější nová generace

Galaxy Z Flip přinesl stylový a kompaktní design, který plní závazek společnosti Samsung rozšiřovat kategorii skládacích zařízení. Galaxy Z Flip 5G nyní přidává do ohebných zařízení velikosti dlaně vysoké rychlosti technologie 5G.

Galaxy Z Flip 5G je prvním zařízením řady Samsung Galaxy, které je vybaveno mobilní platformou Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G. Tato nová platforma maximalizuje přínos 5G díky zvýšenému výkonu, který umožňuje rychlejší a efektivnější zpracování dat s ostřejšími obrázky díky vylepšenému vykreslování grafiky.

Vylepšený design a styl

Galaxy Z Flip 5G nabízí rychlost 5G bez zvýšení velikosti, upevňuje si tak svoji pozici jednoho z nejkompaktnějších dostupných skládacích smartphonů s 5G. Samsung přidal komponenty potřebné pro podporu 5G při zachování elegantního a netradičního tvaru Galaxy Z Flip pro maximální přenositelnost. Galaxy Z Flip 5G je dodáván ve dvou nových barvách – šedé Mystic Gray a bronzové Mystic Bronze, vše je zakryté sklem s jemně matným povrchem, který je na dotek měkký a zároveň minimalizuje ulpívání otisků prstů.

Vylepšené možnosti skládání

Samsung od uvedení původní generace průběžně aktualizoval uživatelské prostředí tak, aby mohli uživatelé snáze zachycovat, zobrazovat, komunikovat a sdílet obsah s přáteli a blízkými. Díky těmto vylepšeným funkcím mohou nyní využívat to nejlepší z Galaxy Z Flip také majitelé Galaxy Z Flip 5G.