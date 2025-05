Samsung opět popichuje iPhony od Applu. Tentokrát se vysmívá vysokým hmotnostem

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Samsung včera konečně oficiálně představil očekávaný Galaxy S25 Edge, který se zařadil mezi stylové telefony, pro které jsou přednější první dojmy, než zcela špičková výbava. Samsung proto nasadil titanový rám, díky kterému je i telefon s 6,7" displejem nebývale lehký. Hmotnost se zastavila na 163 gramech a působivá je i tloušťka pouhých 5,8 milimetrů. Pokud odhlédneme od skládacích modelů, jde o vůbec nejtenčí Samsung všech dob.

A právě hmotnost se Samsung rozhodl pořádně zpropagovat v novém videu na svém oficiálním Instagramu. V krátkém reklamě Samsung zavěsil Galaxy S25 Edge na 61 balónků a vedle na stejný počet údajně „jiný telefon“. Není překvapením, že jihokorejský výrobce nejmenuje konkurenci konkrétně, ale ze záběru je jasně patrné, že jde o mobil od Applu, zřejmě pak iPhone 16 Pro. Ačkoliv jde o menší zařízení s pouze 6,3" displejem, je výrazně těžší, hmotnost činí 199 gramů.

Video pokračuje postupným praskáním jednotlivých balónků nafouklých heliem, což má za následek, že těžší telefon po chvíli klesá na zem, zatímco i menší počet balónků spolehlivě udrží lehčí Samsung Galaxy S25 Edge.

Vzájemné pošťuchování mezi výrobci není ničím novým. Samsung s Apple do sebe „šijí“ dlouhé roky. Zpravidla vždy s poukázáním na funkci, kterou konkurent prozatím nemá. Zde je vhodné připomenout, že i Apple se velmi pravděpodobně brzy připojí do pomyslného závodu o co nejtenčí telefon, neboť v září představit iPhone 17 Air.