Samsung Galaxy S23 FE klepe na dveře. Uniká ve dvou reklamách

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Dlouhé měsíce se spekuluje o příchodu Samsungu Galaxy S23 FE, který by v portfoliu konečně nahradil pomalu dosluhující a rok půl starý Galaxy S21 FE. Novinka bude designově vycházet ze současné řady S23 a výbavou bude do značné míry kopírovat výše zmíněný model. Známý informátor Abhishek Yadav na sociální síti X zveřejnil hned dvě reklamní videa, která lákají právě na Galaxy S23 FE.

Zatímco první reklama se věnuje fotoaparátům, druhá se zabývá displejem. Zmiňme tedy, že by měl být nasazen 6,4" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně nebude chybět hlavní snímač s optickou stabilizací, ultraširokoúhlý objektiv a také teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým zoomem + optickou stabilizací obrazu. O výkon telefonu se má na evropských trzích postarat Exynos 2200.

Baterie nabídne skromnější kapacitu 4 500 mAh a ani rychlost nabíjení 25 W dnes nikoho neoslní. Počítejte, že kompletní nabití zabere zhruba 70 minut. Nemělo by však chybět bezdrátové nabíjení a také zvýšená odolnost IP68. V počátku by měl telefon nabízet Android 13, avšak podpora by měla být minimálně 4 roky nových verzí Androidu.

Nejnovější spekulace hovoří o tom, že představení by mohlo proběhnout zkraje října, přičemž cena by se měla pohybovat kolem 17 tisíc korun.