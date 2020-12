Majitelé iPhonů 12 si stěžují na rychle se vybíjející baterii

Podle stížností se někteří majitelé nových iPhonů 12 potýkají s neadekvátně rychlým vybíjením v pohotovostním režimu, a to i navzdory tomu, že nevyužívají 5G připojení.

Na Apple fóru si například stěžuje uživatel s přezdívkou Master26A na výdrž iPhonu 12 Pro, který se velmi rychle vybíjí, přestože telefon nepoužívá (během jedné hodiny dochází k poklesu o čtyři procenta). Příspěvek vytvořil již 25. října, tedy krátce poté, co telefon obdržel. Od té doby si však na podobný jev stěžovalo více než tisíc dalších zákazníků. U některých dokonce dochází k poklesu o 20 až 40 % přes noc, i přestože v nastavení deaktivují 5G konektivitu a manuálně vypnou aplikace s vyšší energetickou náročností.

Jiný diskutující poukázal na skutečnost, že k poklesu kapacity baterie by nemělo docházet rovnoměrně bez ohledu na to, zda uživatel telefon používá, či nikoliv. Níže uvedený graf (jehož původcem je uživatel s přezdívkou Odiebla) s konstantním poklesem baterie přitom zůstává stejný i v případě aktivace úsporného režimu. Pod ním se nachází standardní graf poklesu baterie.

Další majitel uvedl, že rychle vybíjející se iPhone poslal do Applu, kde byla provedena diagnostika, která však žádný problém neodhalila. Pravděpodobně se tak jedná o skrytou chybu softwarového původu. Dodejme, že rychlé vybíjení při nijak zvlášť náročné aktivitě (focení, prohlížení internetu, chatování) jsme zaznamenali i při testování iPhonu 12 mini, v pohotovostním režimu však k nijak drasticky rychlému vybíjení nedocházelo.

I picked up an @Apple iPhone 12 almost a month ago, and well, I've been having Battery Drain issues much like most other people.



Below are a couple of screenshots of my phone sitting at night doing nothing. Just losing battery.



Haven't had this even on my old ageing iPhone X. pic.twitter.com/6UnieoqTTM