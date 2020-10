Samsung si utahuje z Applu kvůli chybějící nabíječce. Nedopadne ale nakonec stejně?

Fotografie: Apple

Podobně jako Samsung v minulosti popichoval Apple za výřez v displeji či absenci 3,5mm jacku (přičemž se v obou případech paradoxně Applem později stejně inspiroval a posměšné reklamy potichu odstranil) si tentokrát utahuje z chybějícího napájecího adaptéru v balení nových iPhonů 12 a také oficiálně nabízených modelů (iPhonu 11, iPhonu SE (2020) a iPhonu Xr).

😎😎Your #Galaxy does give you what you are looking for. From the most basic as a charger, to the best camera, battery, performance, memory and even 120Hz screen ✌️ on a smartphone. 😎😎 pic.twitter.com/gxFypvz2Z9 — Samsung Caribbean (@SamsungCRBN) October 16, 2020

V jiném tweetu zase můžeme natrefit na narážku k nasazení 5G, které Samsung u svých telefonů již delší dobu nabízí. Pomineme-li však komentář k sítím páté generace, zůstává otázkou, jestli má Samsung vůbec reálný důvod se Applu za odstranění adaptérů posmívat. Nedopadne nakonec stejně? O tom, že by tomu tak mohlo být, totiž již dříve informoval korejský server etnews.com

Some people are just saying hi to speed now, we've been friends for a while. Get your Galaxy 5G device now. https://t.co/yNxIoxGt4h pic.twitter.com/bC1YOLe4gc — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) October 13, 2020

Nabíječky by měly postupně zmizet z balení vybraných smartphonů. Údajně by se zprvu mělo jednat o levnější modely, které jsou vybaveny adaptéry nižšího výkonu. Zákazníci by však měli mít možnost si nabíječku samostatně dokoupit (podobně jako v případě Applu), nebo využít starší adaptér, který jim už leží doma.